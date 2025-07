Diminui o brilho? Colunistas criticam Luis Enrique por acertar João Pedro

Uma grande confusão marcou o pós-jogo de Chelsea (ING) x PSG (FRA), na final do Mundial de Clubes. No Fim de Papo, Milly Lacombe, José Trajano e Paulo Vinicius Coelho, o PVC, debateram o tema.

Durante a confusão, Luis Enrique, técnico do PSG, acertou João Pedro, atacante do Chelsea, que se sagrou campeão ao vencer os franceses por 3 a 0.

PVC: O mínimo que Luis Enrique deve fazer é pedir desculpas

Já aconteceu antes, Mourinho x Vilanova [2012], Felipão x Dragutinovic [2007], mas não é para acontecer. O mínimo que ele tem que fazer é pedir desculpas. [...] O Luis Enrique estava acabando de dizer que tinha que dar o exemplo - e não é esse.

Paulo Vinicius Coelho

Milly: Não dá para entender o técnico bater em alguém após o jogo

Não consigo votar [como melhor da competição] em um treinador que perde e sai dando sopapos. Não há o que justifique. O jogo acabou. Tem uma briga que acontece durante o jogo que a gente até entende. [...] Mas, acabou o jogo, o treinador vai lá e bate no adversário? Ele não é o melhor treinador.

Milly Lacombe

Trajano: Agressões pós-jogo compromete campanha do PSG

Essas imagens do pós-jogo comprometem a atuação do PSG, tudo o que o time fez. Eles não saberem perder e partirem para a agressão é muito feio - por parte do Luis Enrique, do goleiro. Se o Luis Enrique era o melhor do mundo, deixou de ser por razões técnicas e razões esportivas.

José Trajano

