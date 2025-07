Decisivo, Palmer celebra título do Chelsea sobre o PSG: "Ninguém acreditava em nós"

Eleito o craque da final da Copa do Mundo de Clubes, Cole Palmer celebrou a vitória de 3 a 0 do Chelsea sobre o Paris Saint-Germain, neste domingo. O atacante inglês marcou dois gols e deu uma assistência no MetLife Stadium, em Nova Jérsei, nos Estados Unidos.

"Claro que é um grande sentimento, ainda mais porque ninguém acreditava em nós antes do jogo. Sabíamos que seria um jogo difícil, contra um grande time. Eu gosto de finais. Entendemos os espaços que tínhamos que explorar. Estamos construindo uma coisa especial, importante. Somos um time jovem e estamos na direção certa", analisou.

Com o resultado, o Chelsea encerra a temporada com dois títulos. A equipe do técnico Enzo Maresca também conquistou a Liga Conferência da Uefa.

Na Copa do Mundo de Clubes, que viveu sua primeira edição neste ano, o Chelsea disputou sete partidas, com seis vitórias e uma derrota. O único revés foi para o Flamengo, ainda na fase de grupos. Os cariocas aplicaram 3 a 1. No mata-mata, os ingleses eliminaram o Palmeiras nas quartas de final (2 a 1) e o Fluminense na semifinal (2 a 0).