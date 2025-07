Dana White questiona interrupção do árbitro na luta principal do UFC Nashville

Bastante aguardada por torcedores mundo afora, a luta principal do UFC Nashville do último sábado (12) durou somente 35 segundos. E para muitos fãs, o combate entre Derrick Lewis e Tallison Teixeira foi interrompido de maneira precoce pelo árbitro responsável. Após viralizar na internet, o assunto chegou até Dana White na coletiva de imprensa pós-show. Direto ao ponto, o presidente do Ultimate fez coro às reclamações e opinou que o confronto foi, sim, paralisado de forma antecipada.

Na ocasião, Lewis derrubou 'Xicão' com um cruzado certeiro e partiu para cima. Mas enquanto o gigante brasileiro tentava se reerguer, o veterano desferiu diversos golpes no' ground and pound'. Mesmo sob ataque, Tallison colocou ficar de pé. Entretanto, quando se virou para tentar voltar ao combate, Jason Herzog se colocou entre os pesos-pesados e sinalizou o fim do confronto, deixando o jovem de apenas 25 anos visivelmente frustrado com a decisão do árbitro.

"Na categoria dos pesos-pesados, os caras têm aquele poder de nocaute com um soco só. A luta pode ser resolvida com um soco. Quem conseguir conectar aquele grande golpe (vence). E ambos (Xicão e Lewis) estavam tentando conectar. Ele (Lewis) o acertou. Acredito que a interrupção foi um pouco rápida demais. Mas as coisas são como são", opinou o presidente do Ultimate.

Choque de realidade?

Antes do confronto, Lewis questionou o protagonismo de Xicão em apenas sua segunda luta no UFC. Na visão do veterano, o brasileiro não havia enfrentado um nível de enfrentamento alto o suficiente para ser alçado para este posto. Dentro do octógono, o americano comprovou suas palavras e, em apenas 35 segundos, nocauteou Tallison e colocou um ponto final em sua até então invencibilidade no MMA profissional. Além do banho de água fria pelo resultado adverso, o peso-pesado baiano perdeu a chance de entrar no top 10 da categoria.

