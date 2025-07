Cuca evita apontar culpados em derrota do Atlético-MG

O Atlético-MG sofreu uma dura derrota para o Bahia neste sábado, na volta do Brasileirão 2025. Quando o Galo já comemorava o empate conquistado no fim da partida, o rival marcou o gol da vitória na Arena Fonte Nova com sete minutos de acréscimo.

O que disse Cuca

O técnico Cuca valorizou a qualidade do Bahia na conquista do resultado positivo. Por isso, evitou citar um culpado em sua própria equipe.

"Não adianta buscar culpado. Não tem. Claro que saio triste, mas vi um time raça, que não se entregou, tentou buscar até o fim", disse o treinador.

Cuca entende a frustração da torcida atleticana, mas acredita que qualquer time está sujeito a sofrer esse tipo de reviravolta. "Foi um jogo de altíssima velocidade. O futebol é assim mesmo. Em outro dia, nós vencemos em cima da hora e agora levamos o gol", lamentou.