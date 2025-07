Cruzeiro x Grêmio: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Cruzeiro e Grêmio entram em campo na noite de hoje, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Cruzeiro briga pela liderança com campanha sólida. A Raposa iniciou a rodada em segundo lugar, com 24 pontos.

Time de Leonardo Jardim soma sete jogos de invencibilidade. No último compromisso pela competição, os mineiros empataram em 0 a 0 com o Vitória.

Grêmio tenta embalar após três jogos sem derrota. Antes da pausa no calendário, o time de Mano Menezes ficou no 1 a 1 com o Corinthians.

Cruzeiro x Grêmio -- Campeonato Brasileiro 2025