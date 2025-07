Cruzeiro vence Grêmio com brilho de Kaio Jorge e cola no Flamengo

O Cruzeiro venceu o Grêmio neste domingo por 4 a 1, em confronto pela 13ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. O artilheiro Kaio Jorge (três vezes) e o zagueiro Villalba fizeram os gols da vitória, enquanto André Henrique diminuiu.

O triunfo levou o Cruzeiro a ficar na cola do líder Flamengo com 27 pontos conquistados. O Cruzeiro ocupa temporariamente a vice-liderança empatado em pontos, ainda que o clube rubro-negro tenha uma partida a menos. Já o Tricolor gaúcho se manteve com 16, na 12ª colocação.

As equipes voltam a campo nesta semana: o Grêmio visita o Alianza Lima na Argentina na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela Copa Sul-Americana. O Cruzeiro enfrenta o Fluminense no Rio de Janeiro no dia seguinte, às 19h30, pelo Campeonato Brasileiro.

Como foi o jogo

O Cruzeiro dominou na primeira etapa. Os donos da casa abriram o placar com Kaio Jorge, enquanto o defensor Villalba ampliou pouco depois, além de vencer nos chutes a gol (6 contra 1), posse de bola (54% pela Raposa) e até nos escanteios (6 do elenco mineiro e apenas um dos gaúchos). O goleiro Tiago Volpi ainda evitou uma possível goleada, fazendo pelo menos duas defesas difíceis nos 45 minutos iniciais.

Kaio Jorge brilhou mais ainda no segundo tempo e fez hat-trick. Apesar do Grêmio ter diminuído o placar com André Henrique, os donos da casa foram novamente soberanos no jogo e ampliaram para uma larga vitória no duelo. Gabigol ainda marcou o quinto gol do Cruzeiro, mas o atacante estava em posição de impedimento.

Gols e destaques

Tiago Volpi evitou gol de Kaio Jorge. Ainda no início do jogo, o camisa 19 do Cruzeiro saiu em boa oportunidade e finalizou forte, mas o goleiro do Grêmio caiu bem e conseguiu bela defesa.

Kaio Jorge abriu o placar! Depois de ser parado por Volpi, o atacante recebeu belo passe de Matheus Pereira e dominou no peito. Caindo, conseguiu a finalização, que pingou no chão e encobriu o goleiro do Grêmio, aos 24 minutos do primeiro tempo.

Villalba ampliou menos de dez minutos depois! Christian venceu disputa com Kannemann e conseguiu passe para o zagueiro, que concluiu a jogada e fez o segundo, aos 32 minutos. O lance foi revisado no VAR, mas não houve impedimento e nem possível falta no defensor capitão do Grêmio.

Volpi fez linda defesa e evitou o terceiro. Lucas Silva encontrou Wanderson em lindo cruzamento na grande área e o atacante cabeceou bem, mas o goleiro se esticou e tirou o que seria mais um gol do Cruzeiro.

Mais um do artilheiro! Kaio Jorge, aos 8 minutos da segunda etapa, marcou o terceiro pelo Cruzeiro. O atacante aproveitou belo lançamento de Matheus Pereira e finalizou de cabeça, balançando mais uma vez as redes.

André Henrique diminuiu! Frente a frente com Cássio, o camisa 77 finalizou e fez o único pelo lado visitante, aos 18 minutos.

Hat-trick de Kaio Jorge! O camisa 19 recebeu belo passe em infiltração na grande área, chutou cruzado e tirou qualquer chance de defesa de Tiago Volpi, para anotar seu terceiro gol na partida, aos 31 minutos.

Ficha técnica

Cruzeiro 4 x 1 Grêmio

Competição: 13ª rodada do Brasileirão Série A 2025

Local: Mineirão - Belo Horizonte

Data e hora: 13 de julho de 2025, às 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Andrey Luiz de Freitas

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Gols: Kaio Jorge, aos 24'/1ºT, Villalba, aos 32'/1ºT, Kaio Jorge, aos 8'/2ºT, André Henrique, aos 18'/2ºT, Kaio Jorge, aos 31'/2ºT

Amarelos: Kaiki, Kannemann, Christian, Lucas Silva, Gabigol (Cruzeiro); Lucas Esteves, Alex Santana (Grêmio)

Cruzeiro: Cássio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero (Walace), Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira (Bolasie); Wanderson (Marquinhos) e Kaio Jorge (Gabigol). Técnico: Leonardo Jardim

Grêmio: Tiago Volpi; Gustavo Martins (Serrote), Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Villasanti, Alex Santana e Alysson (Monsalve); Cristaldo (Edenílson), Arezo (André Henrique) e Amuzu (Aravena). Técnico: Mano Menezes