Cross Urbano reúne 1.500 participantes no Mangueirão, em Belém

A noite de sábado foi do atletismo no estádio Mangueirão, em Belém (PA). A segunda etapa do circuito de corridas Cross Urbano reuniu 1.500 competidores, para um percurso de 6k e momentos muito especiais em uma prova noturna - a primeira de 2025 -, nas dependências da arena.

Depois de chegar de forma inédita na capital paraense, agora o Cross Urbano segue para Teresina (PI), para a terceira disputa da temporada - mais uma vez à noite -, no próximo sábado, no Estádio Albertão.

Participar do Cross Urbano é poder percorrer a estrutura do estádio, dando volta olímpica no gramado, correndo no túnel de acesso dos ônibus, no anel interno - superior e inferior, nas rampas de acesso, no estacionamento, e ao redor da arena.

Cross Urbano: Elogios e prova inclusiva

Etapa terminada, muitos foram os elogios dos atletas para o percurso e a experiência de competir dentro do estádio à noite, com o incentivo de familiares, amigos, assim como do público em geral, ocupando as cadeiras, assistindo à volta olímpica no gramado e à cerimônia de premiação.

Gloria Henriques, do Projeto Avante, esteve participando junto com crianças paralímpicas. "Quero só agradecer. Muito obrigada por acreditarem que podemos fazer esse percurso, na confiança no nosso trabalho. É sempre muito honroso e valoroso. Todos estão aqui com muito sacrifício de logística, de transporte, financeiro, para dar essa oportunidade a nossas crianças. Você é acolhido, é bem recebido. Basta querer vir", explicou.

Freddy Carvalho, organizador do Cross Urbano, destacou a prova como um todo. "Uma satisfação enorme. Sempre foi sonho do Cross Urbano CAIXA vir para o Mangueirão. Tenho certeza que para todos foi uma experiência inesquecível. Tivemos um super apoio aqui do Governo do Estado, da Secretaria de Esporte, para poder realizar um evento com excelência", disse.

"Eu vejo a satisfação de todos e isso me alegra muito. Você poder participar de uma corrida dentro do coração de um estádio, nas arenas da Copa do Mundo. Só o Cross Urbano e o Governo Federal conseguem oferecer. Foi maravilhoso. Tenho certeza que todos adoraram e ficaram encantados com essa corrida", completou.