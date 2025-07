Criciúma vira sobre a Ferroviária e volta a vencer após três jogos na Série B

Mesmo saindo atrás do placar, o Criciúma teve tranquilidade para conquistar uma importante vitória neste domingo na Série B do Campeonato Brasileiro. O time recebeu a Ferroviária e venceu por 2 a 1, de virada, com gols de Marcinho e Jean Carlos após Thayllon ter aberto o placar. A partida, válida pela 16ª rodada, foi realizada no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).

Com a vitória, o Criciúma chegou a 20 pontos, em 13º lugar, voltando a vencer após três jogos. Já a Ferroviária amargou a terceira derrota seguida e segue com 18 pontos, em 15º lugar, próxima da zona de rebaixamento.

A partida começou animada e logo aos cinco minutos a rede foi balançada pelo Criciúma, mas não valeu. Diego Gonçalves dominou com o braço e chutou para o gol, anulado após revisão no VAR.

Pouco depois, aos 12, a Ferroviária ficou à frente do placar para valer. Albano recebeu na esquerda da área e chutou cruzado. Kauã Moroso espalmou, mas no rebote Thayllon, que havia iniciado a jogada, apareceu para completar. Em outro lance, Carlão recebeu passe de Thayllon e quase ampliou.

O Criciúma respondeu com Felipinho, que chutou forte dentro da área, mas Dênis Júnior fez boa defesa. Jhonata Robert também arriscou de fora da área para outra boa defesa do goleiro paulista. Mas aos 42 não teve jeito e o Criciúma empatou. Felipinho recebeu na esquerda e cruzou de trivela, encontrando Marcinho, livre na pequena área, que só escorou de primeira para o gol.

Na volta para o segundo tempo, a Ferroviária seguiu no ataque com Thayllon, que chutou da ponta esquerda com muito perigo. Depois, o zagueiro Lucas Rodrigues, da Ferroviária, quase marcou contra ao tentar fazer um corte.

Depois disso, o Criciúma tentou exercer pressão, mas sem chances perigosas para nenhum dos lados. Após várias substituições, porém, o time catarinense foi mais feliz e virou a partida aos 33 minutos. Felipinho recebeu na esquerda e cruzou para a pequena área. Jean Carlos, que entrou 13 minutos antes, apareceu para completar. Ele fez seu quinto jogo desde que chegou do Juventude e marcou seu primeiro gol.

Mesmo à frente do placar, o Criciúma seguiu no campo de ataque, o que impediu qualquer chance de reação da Ferroviária.

Os dois times voltam a campo na próxima sexta-feira para a 17ª rodada. Às 19h, o Criciúma visita o Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Um pouco depois, às 21h30, a Ferroviária recebe o Athletic-MG na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

FICHA TÉCNICA:

CRICIÚMA 2 X 1 FERROVIÁRIA

CRICIÚMA - Kauã Moroso; Yan Souto (Jean Carlos), Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho (Marcelo Benevenuto), Matheus Trindade (Léo Naldi), Gui Lobo e Felipinho; Jhonata Robert (João Carlos) (Léo Alaba), Nicolas e Diego Gonçalves (Fellipe Mateus). Técnico: Eduardo Baptista.

FERROVIÁRIA - Dênis Júnior; Lucas Rodrigues (Kevin), Gustavo Medina, Ronaldo Alves e Edson Lucas; Netinho (Alencar), Ricardinho (Ronaldo), Juninho (Wesley Pomba), Albano (Thiago Lopes) e Thayllon (Ian Luccas); Carlão. Técnico: Vinícius Bergantin.

GOLS - Thayllon, aos 12, e Marcinho, aos 42 minutos do primeiro tempo. Jean Carlos, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Trindade, Jhonata Robert e Léo Alaba (Criciúma); Gustavo Medina, Ricardinho, Wesley Pomba e Albano (Ferroviária).

RENDA - R$ 153.710,00.

PÚBLICO - 8.111 torcedores.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).