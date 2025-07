Crespo coloca pés no chão no São Paulo e vê briga por títulos como 'sonho'

O técnico Hernán Crespo analisou sua missão no São Paulo após a reestreia com derrota para o Flamengo: tirar a equipe de qualquer risco de rebaixamento no Brasileirão.

O que aconteceu

Crespo colocou os pés no chão após a derrota no Maracanã e afirmou que a briga por títulos é apenas um "sonho" hoje no clube. A equipe está em situação incômoda no Brasileirão, com apenas um ponto de vantagem para a zona de rebaixamento, e vai deixar a disputa das Copas em segundo plano.

A ideia é pensar no Brasileirão, recuperar pontos e sair da situação incômoda. Copa do Brasil e Libertadores é um sonho, outra coisa. A prioridade é o Brasileirão, construir uma identidade, construir uma oportunidade para a próxima temporada, começar a fazer pontos. No meio dessa situação, esperar a chegar o sonho de ganhar Copa do Brasil e Libertadores. Neste momento? Foco naquilo que podemos fazer, recuperar o elenco e lutar por cada bola.

Crespo

A equipe vem de uma sequência ruim de resultados e viu a zona do rebaixamento ficar mais próxima. São quatro derrotas seguidas no Brasileirão e apenas 12 pontos em 13 rodadas da competição — apenas um ponto a mais que o primeiro time dentro do Z4.

O Tricolor tem sequência importante de quatro jogos pelo Brasileirão antes dos duelos no mata-mata. RB Bragantino, já na próxima quarta-feira (16), Corinthians (dia 19), Juventude (dia 24) e Fluminense (dia 27).

O São Paulo pega o Athletico-PR nas oitavas de final da Copa do Brasil (jogos no dia 31 de julho e 6 de agosto) e o Atlético Nacional nas oitavas da Copa Libertadores (jogos no dia 12 e 19 de agosto). Mas Crespo já deixou claro qual é a sua prioridade.

Crespo garante melhora do São Paulo

O treinador afirmou mais de uma vez que o São Paulo vai melhorar com o passar dos jogos e lamentou a estreia justamente contra o Flamengo, atual líder do Brasileirão.

Pretendo ter um time muito mais intenso, com muita mais qualidade, muito mais ofensivo, mas jogamos contra o Flamengo. Se você pensa que é fácil, não. É difícil jogar contra o Flamengo. O nível defensivo foi bom, mas acho na criatividade faltou. [...] Foco naquilo que podemos fazer, recuperar o elenco e lutar por cada bola. Sabemos que, graças a Deus, não vamos jogar todos os dias com o Flamengo no Maracanã

Hernán Crespo, técnico do São Paulo

"Calma, é o primeiro jogo. Temos tempo, outros 25 jogos, outras histórias novas. Precisamos priorizar nossa identidade, acho que alcançaremos, mas temos que lutar até o final", acrescentou.

Crespo escalou o São Paulo com três zagueiros contra o Flamengo, resgatando o modelo que marcou sua passagem em 2021 pelo clube. No entanto, o desempenho não foi bom e o time não acertou o gol uma vez sequer durante o confronto.

A comissão técnica acredita que o sistema pode potencializar características do elenco atual e garantir mais equilíbrio defensivo, o que não aconteceu contra o Flamengo.