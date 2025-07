Bragantino faz no fim e vence Corinthians na Arena com goleiro herói

O RB Bragantino surpreendeu e venceu o Corinthians por 2 a 1, na noite deste domingo, em plena Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Eduardo Sasha abriu o placar de pênalti para o Massa Bruta, Cacá empatou o jogo para o Alvinegro, e Thiago Borbas, no último minuto de jogo, marcou o gol da vitória do Massa Bruta.

Lucão, goleiro do Red Bull Bragantino, foi o nome do jogo. Ele fez seis defesas na partida e foi um dos principais responsáveis pelo resultado.

O duelo foi marcado por muitos cartões amarelos: 11 no total. Foram seis do lado corintiano e cinco para o Bragantino.

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), contra o Ceará, na Arena Castelão.

O RB Bragantino também joga na quarta, mas às 21h30, contra o São Paulo, no estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Corinthians erra muito, e é punido pelo Bragantino

Sasha comemora após abrir o placar para o Red Bull Bragantino contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro 2025 Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

O Corinthians dominou as ações com bola na maior parte do 1º tempo, mas não foi incisivo e ainda errou muitos passes na intermediária.

Memphis e Carrillo irritaram a torcida presente na Neo Química Arena com perdas da posse de bola e tomadas de decisão erradas, que atrapalharam as construções de jogadas.

O erro principal foi de Cacá, que levantou demais a perna em um lance dentro da área com Vinicinho, e a arbitragem marcou pênalti — muito reclamado no lado alvinegro. Sasha bateu bem e não deu chances de defesa para Hugo Souza.

O goleiro Lucão, do RB Bragantino, foi providencial em dois lances: um chute de fora da área de Matheus Bidu e um lance cara a cara com José Martínez. Ele foi o herói do 1º tempo, mas faltou mais imposição ao Corinthians jogando em casa.

Corinthians melhora no 2º tempo, mas é castigado no fim

A equipe de Dorival Jr criou inúmeras chances e propôs mais o jogo na etapa final, mas perdeu muitos gols. Lucão foi importante em lances cruciais, e a pontaria do Alvinegro também não ajudou.

A equipe foi punida com um gol no último lance do jogo após ter amplo domínio: Jhon Jhon cobrou escanteio da direita e a bola passou por toda mundo. Em novo cruzamento da esquerda, de Ramires, Pedro Henrique bateu para o gol. A bola bateu na trave e ficou viva na área.

Thiago Borbas aproveita o bate e rebate e manda para a rede. O Bragantino só deu 3 chutes ao gols, e 2 deles entraram.

Lances importantes

Lucão faz bela defesa e salva o RB Bragantino. Aos 22 minutos do 1º tempo, Matheus Bidu avançou pelo lado esquerdo sem marcação e arriscou de fora da área. A bola ia no ângulo, mas Lucão voou para espalmar.

Sasha abre o placar para o RB Bragantino após pênalti polêmico. Aos 26 minutos do 1º tempo, Vinicinho invadiu a área, e Cacá tocou o atacante com a perna. O árbitro de vídeo Rafael Traci sugeriu a revisão para Bruno Arleu, e a penalidade foi marcada. Aos 30, Sasha bateu tranquilo no canto esquerdo, só deslocando Hugo Souza.

Lucão evita o empate do Corinthians com grande defesa. Aos 45 minutos do 1º tempo, Martínez cruzou na segunda trave, Cacá cabeceou bonito, mas Lucão apareceu para espalmar para escanteio.

Lucão salva cara a cara com Martínez. Aos 48, o goleiro do RB Bragantino fez outra grande defesa para evitar o empate. Memphis roubou no ataque e acionou Martínez, que ficou na cara de Lucão, mas finalizou em cima dele.

Romero desperdiça grande chance. Aos 4 minutos do 2º tempo, Matheuzinho fez boa jogada pela direita, chegou na linha de fundo e cruzou para trás. Romero apareceu livre na segunda trave, mas furou a bola e perdeu o gol.

Cacá se redime e empata para o Corinthians. Aos 7 minutos, Memphis cobrou escanteio, Gustavo Henrique cabeceou, mas Sant'Anna tirou a bola em cima da linha. A bola sobrou para Cacá, que só tocou de cabeça para empatar o jogo.

Garro para no travessão. Aos 27, Juninho Capixaba vacilou e foi desarmado por Memphis no campo de ataque. A bola sobrou com Garro, que encheu o pé e a bola explodiu no travessão e saiu em tiro de meta.

Lucão salva nova chance cara a cara. Aos 31, Garro lançou Romero em profundidade. O paraguaio apareceu livre na área, driblou Juninho Capixaba, e ficou de frente para Lucão. O goleiro do Bragantino salvou a equipe do interior mais uma vez.

Thiago Borbas marca o gol da vitória aos 52 do 2º tempo. O Bragantino cruzou a bola na área do Corinthians e ninguém tirou. Borbas pegou a sobra na pequena área com Hugo no chão e guardou.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 x 2 RB BRAGANTINO

Data e horário: 13 de julho, às 19h (de Brasília)

Competição: 13ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Público: 34.211

Renda: R$ 2.356.795,30

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rafael Traci (SC)

Gol: Eduardo Sasha, aos 30 minutos do 1º tempo, e Thiago Borbas, aos 52 minutos do 2º tempo (RBB); Cacá, aos 7 minutos do 2º tempo (COR)

Cartões amarelos: Matheuzinho, Memphis, Martínez, Matheus Bidu, Romero e Gui Negão (COR); Thiago Borbas, Lucão, Pitta, Vinicinho, Sant'anna (RBB)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Matheus Bidu (Angileri); José Martinez, Raniele (Ryan), André Carrillo (Talles Magno) e Garro; Memphis e Romero (Gui Negão). Técnico: Dorival Jr.

RB BRAGANTINO: Lucão; Agustin Sant'anna (Nathan Mendes), Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel (Fabinho), Eric Ramires e Jhon Jhon; Vinicinho (Mosquera), Pitta (Thiago Borbas) e Sasha (Lucas Barbosa).Técnico: Fernando Seabra.