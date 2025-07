Corinthians x Bragantino: Depay é titular após falta em treino; veja times

Do UOL, em São Paulo (SP)

Corinthians e RB Bragantino estão escalados para a partida que acontece às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Memphis Depay está escalado no time titular mesmo após faltar no treino da última quarta-feira (9). O Corinthians vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Matheus Bidu; José Martinez, Raniele, André Carrillo e Garro; Memphis e Romero

Já o RB Bragantino está escalado com Lucão; Agustin Sant'anna, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Vinicinho, Pitta e Sasha.

O Corinthians tem quatro desfalques para o confronto: André Ramalho e Breno Bidon estão suspensos, Yuri Alberto e Maycon estão lesionados.

O Alvinegro é o 10º colocado do Brasileirão com 16 pontos. São 12 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas.

Já o time de Bragança é o 4º com 23 pontos. São 12 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas.