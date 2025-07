Corinthians volta em meio a polêmicas recentes de Memphis e cenário político agitado

Após uma longa pausa para o Mundial de Clubes, o Corinthians enfim volta aos gramados neste domingo, diante do Red Bull Bragantino, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe de Dorival Júnior reencontrará seu torcedor em meio à polêmicas recentes envolvendo o atacante Memphis Depay e um cenário político agitado.

Nas últimas semanas, Memphis colecionou uma série de episódios controversos no Corinthians. A começar por uma discussão pública com o ex-jogador e ídolo do clube, Neto.

Tudo começou quando o holandês lançou a música "São Paulo freestyle". Em determinado momento da faixa, o atleta alfineta Neto. O ex-atleta não deixou barato e respondeu Memphis durante seu programa, mas o jogador voltou a provocá-lo com uma publicação em sua conta oficial no Instagram. Ele postou uma foto do ídolo do Timão com um nariz de palhaço.

(Foto: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians)

O caso, porém, repercutiu nas redes sociais e também nos bastidores do Parque São Jorge. O tema virou alvo de discussão do Cori que, segundo o Meu Timão, discutirá em reunião na próxima segunda-feira possíveis punições a Andrés. Principal torcida organizada do Timão, a Gaviões da Fiel se pronunciou e exigiu "providências imediatas" contra o dirigente.

Há ainda registros de que Andrés gastou cerca de R$ 6,9 mil no cartão do Corinthians em Fernando de Noronha, no estado de Pernambuco, em janeiro de 2020. O ex-presidente afirma que já acionou o departamento financeiro para averiguar a veracidade da fatura. Se comprovada, ele diz que também fará o reembolso.