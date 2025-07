Corinthians terá Memphis e Romero como dupla titular contra o Bragantino; veja escalações

O Corinthians está definido para o jogo deste domingo, contra o Red Bull Bragantino, pela rodada que marca o retorno do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior escalou Memphis Depay e Ángel Romero como dupla de ataque titular para o confronto.

O Timão tem o desfalque importante de Yuri Alberto, contundido. Além do camisa 9, o zagueiro André Ramalho e o meio-campista Breno Bidon, suspensos, também estão fora. Maycon, com desconforto muscular na coxa direita, é mais um ausente.

A escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Romero.

Dorival Júnior teve um longo período de treinamento para implementar suas ideias e fazer ajustes na equipe. Neste intervalo de tempo, porém, o cenário político do clube seguiu agitado. O noticiário do Timão ficou ainda mais agitado devido às polêmicas recentes envolvendo Memphis.

O time alvinegro empatou por 1 a 1 com o Grêmio, em Porto Alegre, em seu último compromisso antes da parada. Sendo assim, ocupa o décimo lugar da tabela de classificação, com 16 pontos.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino está no G4 do Brasileirão, ocupando a quarta posição, com 23 pontos. Na última rodada, porém, sofreu uma dura derrota para o Bahia, por 3 a 0, em Bragança Paulista.

O Massa Bruta vai a campo com: Lucão; Agustin Sant'Anna, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires, Jhon Jhon e Vinicinho; Isidro Pitta e Eduardo Sasha.

O lineup do Massa Bruta pra hoje! ?#RedBullBragantino pic.twitter.com/tjSiSJjTTq ? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) July 13, 2025

A bola rola daqui a pouco, a partir das 19h (de Brasília), no gramado da Neo Química Arena. O responsável por apitar a partida é o árbitro Bruno Arleu de Araújo (RJ). Ele será auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ). Rafael Traci (SC) comanda o VAR.