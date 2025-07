Corinthians recebe Red Bull Bragantino de olho em vitória para espantar a crise

Mesmo na pausa para o Mundial, o Corinthians acabou entrando em crise por causa dos graves problemas financeiro e administrativo que acometem o clube. Em meio a este cenário que a equipe alvinegra enfrenta o Red Bull Bragantino neste domingo, às 19h, pela 13ª rodada do Brasileirão. A partida marca a estreia do sistema de biometria facial na Neo Química Arena, cujo cadastro já ultrapassou a marca de 100 mil torcedores. Assim, é esperado casa cheia em Itaquera.

A semana que antecede o jogo com o Bragantino foi agitada. Os salários de toda folha CLT, incluindo o elenco profissional, atrasaram e a diretoria interina, encabeçada pelo presidente Osmar Stabile, precisou correr para manter o pagamento em dia. Na quarta, Depay faltou ao treino sem aviso prévio. O atacante, que cobra valores de premiação em atraso, apareceu no CT Joaquim Grava no dia seguinte e manifestou o desejo de permanecer no clube, que afirmou ter resolvido a situação internamente.

Na quinta-feira, antevéspera do duelo com o Bragantino, o presidente afastado Augusto Melo foi denunciado pelo Ministério Público no caso Vai de Bet. Ele ainda tentava retomar o cargo na Justiça e alega inocência nas irregularidades do contrato com a antiga patrocinadora. Alvo de processo de impeachment no clube, o dirigente terá a destituição votada pelos associados em 9 de agosto.

Durante a semana, Dorival Júnior intensificou treinamentos táticos com o elenco do Corinthians, que terá mudanças importantes para o jogo deste domingo. Gustavo Henrique, recuperado de cirurgia para tratar uma hérnia inguinal, deve formar dupla de zaga com Cacá. No ataque, Ángel Romero deve substituir Yuri Alberto. O camisa 9 ainda está em fase de transição física após sofrer uma fratura na região lombar e a comissão técnica adota cautela.

O Corinthians inicia a rodada na décima posição com 16 pontos. A equipe do Parque São Jorge vem de três empates e precisa vencer para não se afastar do G-6. O duelo com o Bragantino, porém, promete ser duro. A equipe do interior paulista está mordida pela derrota em casa para o Bahia antes da pausa para o Mundial e mira um resultado positivo fora para, quem sabe, terminar a rodada na ponta da tabela. O time começa a rodada em terceiro lugar com 23 pontos, um a menos do que o líder Flamengo e o segundo colocado Cruzeiro.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS X RED BULL BRAGANTINO

CORINTHIANS - Hugo Souza, Matheuzinho, Cacá, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Romero e Memphis Depay. Técnico: Dorival Júnior.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Agustin Sant'Anna, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Vinicinho e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).