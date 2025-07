Corinthians perde Romero e Memphis por suspensão para jogo contra o Ceará

O Corinthians ganhou dois desfalques importantes para a partida contra o Ceará, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Neste domingo, os atacantes Ángel Romero e Memphis Depay levaram o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, e estão suspensos para o próximo compromisso da equipe.

Sem o paraguaio e o holandês, o técnico Dorival Júnior terá poucas opções para o ataque do Timão. Isso porque o atacante Yuri Alberto se recupera de uma fratura na coluna e deve seguir ausente. Sendo assim, as únicas alternativas são Talles Magno, Héctor Hernández e o garoto Gui Negão.

Em contrapartida, Dorival terá duas novidades para o embate na capital cearense. O zagueiro André Ramalho e o meio-campista Breno Bidon, que cumpriram suspensão diante do Bragantino, voltam a ficar à disposição do treinador. O volante Maycon, com um desconforto muscular na coxa direita, é dúvida.

O Corinthians terá apenas dois dias de preparação para enfrentar o Ceará. O duelo está agendado para esta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

Com a derrota para o Bragantino, por 2 a 1, o time do Parque São Jorge caiu para o 11º lugar da tabela de classificação do Brasileiro, com 16 pontos.