Corinthians perde para o Campinas e sai atrás nas quartas de final do LBF

O Corinthians perdeu o primeiro jogo da série contra o Campinas, neste domingo, pelas quartas de final da Liga de Basquete Feminino (LBF). No Tênis Clube de Campinas, o time da casa venceu por 73 a 57.

Com o resultado, o Corinthians precisa vencer os dois jogos seguintes para garantir vaga na semifinal da LBF. O Campinas, por sua vez, busca mais uma vitória para confirmar a classificação para a próxima fase da competição.

O segundo jogo da série acontece no dia 20 de julho, domingo, às 11 horas (de Brasília), no Ginásio Wlamir Marques.

O Corinthians começou na liderança do placar, mas logo sofreu o empate e a virada do Campinas, ainda no primeiro quarto. O time da casa chegou a abrir 12 pontos de vantagem e foi para o intervalo vencendo por 37 a 27.

No segundo tempo, o Corinthians tentou buscar a reação, mas sem sucesso. A diferença no placar apenas aumentou e o Campinas confirmou a vitória pelo placar de 73 a 57.

Meli Gretter, armadora do Campinas, foi o destaque da partida, com 23 pontos, oito rebotes e 11 assistências. Pelo lado do Corinthians, a ala Raphaella Monteiro foi a cestinha, com 25 pontos e sete rebotes.