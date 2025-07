Corinthians: Memphis deveria ser cobrado como Pedro? Colunistas analisam

Após a derrota do Corinthians para o Red Bull Bragantino, no Brasileirão, Walter Casagrande Jr. e Juca Kfouri debateram, no Fim de Papo, se o clube do Parque São Jorge deveria fazer alguma cobrança pública à aparente falta de empenho de Memphis em campo.

O camisa 10 do Corinthians levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso para a próxima partida do time no Brasileirão, fora de casa, diante do Ceará.

Juca: Corinthians precisa de alguém como Filipe Luís

Sabe o que falta na relação do Corinthians com o Memphis? Alguém como o Filipe Luís para dizer as coisas - como ele fez com o Pedro. Tem gente estranhando, achando que não podia entregar o Pedro dessa maneira, mas que, em última análise, revelou uma transparência no relacionamento que profissionais precisam ter, que parasse com esse paternalismo. Era necessário que se dissesse: o que fez o Memphis até agora?

Juca Kfouri

Casão: Corinthians não tem moral para Memphis

Não [dá para cobrar como Filipe Luís fez com Pedro] porque o Corinthians não paga o Memphis direito, não tem comando, a diretoria do Corinthians é uma porcaria, está todo mundo envolvido em algumas coisas estranhas - no mínimo. [...] Como esses caras têm moral para sair publicamente e dizer que o cara não está se empenhando? O Memphis vai dizer: 'Vocês estão se empenhando para me pagar'?

Walter Casagrande Jr.

