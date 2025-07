Corinthians leva gol no último lance e perde do Bragantino em casa pelo Brasileiro

De volta aos gramados após cerca de um mês, o Corinthians perdeu para o Red Bull Bragantino por 2 a 1 na noite deste domingo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe saiu atrás, com gol de um pênalti polêmico convertido por Sasha, e deixou tudo igual por meio de Cacá, mas sofreu o gol da derrota no último lance da partida.

Com o resultado, o time do Parque São Jorge caiu para o 11º lugar da tabela de classificação, com 16 pontos. Do outro lado, Massa Bruta pula para a terceira posição, com 16.

O próximo compromisso do Corinthians está marcado para esta quarta-feira. A equipe enfrenta o Ceará, na Arena Castelão, a partir das 19h30 (de Brasília). A partida é válida pela 14ª rodada do Brasileirão.

O Bragantino volta a campo no mesmo dia. O time do interior paulista recebe o São Paulo, às 21h30.

O jogo

A primeira chance de perigo do jogo foi do Bragantino. Aos sete minutos, Pitta roubou a bola de Raniele e tabelou com Sasha na área, mas chutou mal e mandou nas mãos de Hugo Souza. O Corinthians respondeu aos nove, quando Matheuzinho fez boa jogada pela direita e rolou na entrada da área, para Garro, que chegou batendo. O goleiro Lucão, entretanto, agarrou sem dificuldades.

O Timão voltou a incomodar aos 22 minutos. Desta vez, com Matheus Bidu. O ala arrancou pelo meio e, livre de marcação, soltou um foguete da entrada da área. Lucão se esticou e fez bela defesa.

Aos 26, Vinicinho invadiu a área após passe de Jhon Jhon e foi ligeiramente tocado por Cacá na área. Ele caiu no chão e reclamou de pênalti, que, após longa checagem do VAR, foi confirmado pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo. Sasha cobrou com categoria e abriu o placar a favor dos visitantes.

O Corinthians quase deixou tudo igual aos 45 minutos. José Martínez alçou a bola na área e encontrou Cacá, que cabeceou no canto, mas Lucão espalmou. Aos 48, Memphis roubou no ataque e rolou para Martínez, que ficou de frente para o gol, mas chutou em cima do goleiro do Bragantino.

Segundo tempo

Dorival fez ajustes no Timão para a segunda etapa, que começou movimentada. Logo aos quatro minutos, Matheuzinho disparou pela direita e cruzou rasteiro na pequena área, para Romero, que estava sozinho. O paraguaio, porém, chutou para fora.

O gol de empate do Corinthians surgiu no minuto seguinte, em uma jogada de bola parada. Memphis cobrou escanteio na medida para Gustavo Henrique, que cabeceou para o chão e viu o defensor do Bragantino tirar em cima da linha. No rebote, Cacá completou para o fundo das redes.

Aos 27, a equipe mandante quase virou a partida. Garro roubou a bola no campo de ataque e, com liberdade, emendou uma pancada da entrada da área. A bola explodiu no travessão e saiu pela linha de fundo.

O Corinthians desperdiçou mais uma oportunidade de marcar o gol da virada aos 31 minutos, desta vez com Romero. O paraguaio recebeu um lançamento primoroso de Garro, limpou o marcador dentro da área, mas bateu em cima do goleiro Lucão.

Praticamente no último lance, o Timão acabou sofrendo o gol da derrota. Após um bate e rebate na área, Thiago Borbas estufou as redes e decretou o revés corintiano.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 1 X 2 BRAGANTINO

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 13 de julho de 2025, domingo



Horário: às 19h (de Brasília)



Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)



VAR: Rafael Traci (SC)



Cartões amarelos: Vinicinho, Pitta, Sant'Anna, Gabriel e Thiago Borbas (Bragantino); Matheuzinho, Romero, Matheus Bidu, José Martínez, Memphis Depay e Gui Negão (Corinthians)



Cartões vermelhos: Nenhum



Público: 33.847 torcedores



Renda: R$ 2.396.795,30

GOLS: Eduardo Sasha, aos 30? do 1ºT (Bragantino); Cacá, aos 7? do 2ºT (Corinthians); Thiago Borbas, aos 52? do 2ºT (Bragantino)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Matheus Bidu (Angileri); Raniele (Ryan), José Martínez, André Carrillo (Talles Magno) e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Romero (Gui Negão).



Técnico: Dorival Júnior

BRAGANTINO: Lucão; Agustin Sant'Anna (Nathan Mendes), Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel (Fabinho), Eric Ramires, Jhon Jhon e Vinicinho (Henry Mosquera); Isidro Pitta (Thiago Borbas) e Eduardo Sasha (Lucas Barbosa).



Técnico: Fernando Seabra