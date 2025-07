Corinthians foi prejudicado em pênalti para o Bragantino? Colunistas opinam

No Fim de Papo, Paulo Massini, Walter Casagrande Jr. e Juca Kfouri concordaram que o pênalti que originou o primeiro gol do Bragantino na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians não deveria ter sido marcado.

Os comentaristas apontaram que há um exagero na reação do atacante do Bragantino, mas ressaltaram que Cacá, que cometeu a infração, foi imprudente.

Juca: Erros de arbitragem mostram que Brasileirão está de volta

O Brasileirão voltou plenamente - as arbitragens também. Qualquer marcação, juntam dez jogadores em torno do árbitro, que está na cara do lance e não marca nada. O VAR chama, é intervencionista. Esse cara é o mesmo que marcou o pênalti do Palmeiras contra o Sport, o do Grêmio contra o Bahia, ele é um marcador de pênaltis em série.

Juca Kfouri

Casão: Jogadores podem criar antipatia com Memphis

Foi jogo perigoso. Se ele acerta, é pênalti, mas como ele levantou a perna lá em cima e poderia pegar o rosto do cara, é jogo perigoso. Não achei pênalti.

Walter Casagrande Jr.

Massini: Não houve contato

Não foi pênalti. O zagueiro do Corinthians levanta a perna, não acerta o jogador do Bragantino. Na minha visão, o atacante 'esfarela'. Parece pão quente. E ele põe a mão na frente e simula.

Paulo Massini

