Corinthians: Elenco? Salários atrasados? Comentaristas explicam derrota

Qual foi o grande problema do Corinthians na derrota em casa para o Bragantino? No Fim de Papo, Walter Casagrande Jr., Juca Kfouri e Paulo Massini debateram o tema.

O Corinthians foi derrotado por 2 a 1 e caiu uma posição na tabela - agora é o 11º. O Bragantino, por sua vez, mantém a terceira colocação.

Juca: Problemas do Corinthians se misturam

Se o Corinthians estivesse vivendo um mundo de paz, diríamos que futebol é coisa de maluco, [...] que o Corinthians jogou melhor e perdeu, e que é do futebol. [...] Mas não é isso. O problema do Corinthians é que tudo está ligado e não é possível desvincular o problema em campo do problema extracampo.

Juca Kfouri

Casão: Jogadores podem criar antipatia com Memphis

Tem uma coisa pior: os outros jogadores, que olham o volume do que o Memphis recebe, os prêmios que ele recebe, a facilidade com que ele recebe. [...] E os caras correndo e também sem receber. E quando o time perde, a bomba cai no zagueiro, na falha do volante, os laterais são fracos. 'Os outros não ajudam o Memphis, o Memphis é bom' - é sempre essa conversa. Até os jogadores começam a ter antipatia.

Walter Casagrande Jr.

Massini: Boa campanha do Bragantino não explica má fase do Corinthians

Tem um trabalho técnico e tático malfeito do treinador, que já está lá há algum tempo e tem jogadores para fazer o time jogar. Eu posso entender que o elenco do Bragantino é mais jovem, mais equilibrado, talvez a distância dos substitutos seja menor, o Bragantino não tem pressão, o treinador é bom, a campanha é ótima, mas isso não justifica o Corinthians ter quatro vitórias no Brasileirão.

Paulo Massini

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Fim de Papo na íntegra