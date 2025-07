Confira a lista atualizada de campeões mundiais após o título do Chelsea

A final do Mundial de Clubes da Fifa, disputada neste domingo, no MetLife Stadium, em New Jersey, consagrou o Chelsea como campeão da edição inaugural do novo formato do torneio, que contou com 32 clubes, divididos em oito grupos, e jogos em 12 cidades dos Estados Unidos.

O duelo decisivo reuniu dois gigantes do futebol europeu. O Chelsea chegou à decisão após eliminar o Fluminense por 2 a 0 nas semifinais, com dois gols do atacante João Pedro. Já o Paris Saint-Germain venceu com uma goleada de 4 a 0 sobre o Real Madrid.

Na fase de grupos, ambas as equipes sofreram derrotas para clubes brasileiros - o Chelsea foi superado pelo Flamengo e o PSG perdeu para o Botafogo. Mesmo assim, avançaram às oitavas e as fases eliminatórias. O time inglês eliminou ainda o Benfica e o Palmeiras até chegar à semifinal. Já o clube francês passou por Inter Miami e Bayern de Munique antes de enfrentar o Real Madrid.

A edição de 2025 marcou a estreia do novo formato do Mundial, com premiação total de 1 bilhão de dólares e foco na expansão do torneio como preparação para a Copa do Mundo de 2026, que também será disputada nos Estados Unidos.

Confira a lista de clubes campeões mundiais da Fifa:

Real Madrid: 6 (2014, 2016, 2017, 2018, 2022 e 2024)

Barcelona: 3 (2009, 2011 e 2015)

Corinthians: 2 (2000 e 2012)

Bayern de Munique: 2 (2013 e 2020)

Chelsea: 2 (2021 e 2025)

São Paulo: 1 (2005)

Inter: 1 (2006)

Milan: 1 (2007)

Manchester United: 1 (2008)

Inter de Milão: 1 (2010)

Liverpool: 1 (2019)

Manchester City: 1 (2023)

Veja a lista de clubes campeões mundiais, incluindo os Intercontinentais:

Real Madrid: 9 (1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 e 2024)

Milan: 4 (1969, 1989, 1990 e 2007)

Bayern de Munique: 4 (1976, 2001, 2013 e 2020)

Peñarol: 3 (1961, 1966 e 1982)

Nacional: 3 (1971, 1980 e 1988)

Boca Juniors: 3 (1977, 2000 e 2003)

São Paulo: 3 (1992, 1993 e 2005)

Internazionale: 3 (1964, 1965 e 2010)

Barcelona: 3 (2009, 2011 e 2015)

Santos: 2 (1962 e 1963)

Independiente: 2 (1973 e 1984)

Ajax: 2 (1972 e 1995)

Juventus: 2 (1985 e 1996)

Porto: 2 (1987 e 2004)

Manchester United: 2 (1999 e 2008)

Corinthians: 2 (2000 e 2012)

Chelsea: 2 (2021 e 2025)

Racing de Avellaneda: 1 (1967)

Estudiantes: 1 (1968)

Feyenoord: 1 (1970)

Atlético de Madrid: 1 (1974)

Olimpia: 1 (1979)

Flamengo: 1 (1981)

Grêmio: 1 (1983)

River Plate: 1 (1986)

Estrela Vermelha: 1 (1991)

Vélez Sarsfield: 1 (1994)

Borussia Dortmund: 1 (1997)

Internacional: 1 (2006)

Liverpool: 1 (2019)

Manchester City: (2023)

Lista de títulos mundiais e intercontinentais por país:

Espanha: 13 (1960, 1974, 1998, 2002, 2009, 2011, 2014, 2015, 2016 e 2017, 2018, 2022 e 2024)

Brasil: 10 (1962, 1963, 1981, 1983, 1992, 1993, 2000, 2005, 2006 e 2012)

Argentina: 9 (1967, 1968, 1973, 1977, 1984, 1986, 1994, 2000 e 2003)

Itália: 9 (1964, 1965, 1969, 1985, 1989, 1990, 1996, 2007 e 2010)

Uruguai: 6 (1961, 1966, 1971, 1980, 1982 e 1988)

Inglaterra: 6 (1999, 2008, 2019, 2021, 2023 e 2025)

Alemanha: 5 (1976, 1997, 2001, 2013 e 2020)

Holanda: 3 (1970, 1972 e 1995)

Portugal: 2 (1987 e 2004)

Paraguai: 1 (1979)

Sérvia: 1 (1991)