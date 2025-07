Como 'pior Chelsea da história' virou campeão mundial? Colunistas opinam

Após a derrota para o Flamengo, na fase de grupos do Mundial, o time do Chelsea foi apontado como um dos piores da história do clube, mas deu a volta por cima e ficou com o título. No Fim de Papo, Milly Lacombe, José Trajano e Paulo Vinicius Coelho, o PVC, analisaram os méritos da equipe inglesa.

Na decisão do Mundial, o Chelsea fez 3 a 0 diante dos favoritos do PSG (FRA). O placar foi construído no primeiro tempo, com gols de Cole Palmer (duas vezes) e João Pedro.

PVC: Chelsea fez 3 a 0 e deu baile

O futebol é a maior democracia do mundo. Claro que é uma frase de efeito, apenas, mas é quando você pode ter um clube que você acha que já perdeu e mete 3 a 0 no primeiro tempo, fora o baile. O futebol é a grande democracia entre os esportes no planeta.

Paulo Vinicius Coelho

Milly: Chelsea executou plano à perfeição

O Chelsea entrou com um plano de jogo e ele foi executado à perfeição: marcação alta, não deixar os laterais do PSG jogarem, uma troca de bola muito rápida. Foi dando certo porque todo mundo cumpriu a função.

Mas a zaga do PSG também não estava em um grande dia. Beraldo e Marquinhos não fizeram uma grande partida. O Palmer teve tempo para olhar e colocar a bola onde colocou - duas vezes. [...] O PSG não esperava esse amasso nos primeiros 20 minutos.

Milly Lacombe

Trajano: Chelsea não é um time ruim

O PSG não perdeu para qualquer time. O Chelsea foi melhorando ao longo do campeonato. Essa história de que o Flamengo venceu o Chelsea é de torcedor. A gente entende, mas o Chelsea dos últimos jogos foi diferente, com a entrada do João Pedro, com o Cole Palmer [brilhando].

José Trajano

