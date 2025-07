Como Filipe Luís montou o Flamengo e quem pode suprir a ausência de Pedro

Filipe Luís foi direto ao criticar as atitudes de Pedro no Flamengo, destacando que o jogador não tem treinado bem e, por isso, ficou fora dos relacionados na vitória por 2 a 0 pelo São Paulo.

O que aconteceu foi que o comportamento do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo. Evidentemente que o Pedro tem seus problemas pessoais com a diretoria, que são problemas dele, mas não é de agora que ele vinha treinando mal. Nesta semana, ele realmente rompeu com um princípio claro que temos como comissão e grupo, que é a cultura de treino. O que ele fez, para mim, foi uma falta de respeito nos treinamentos. Não duvidei de o deixá-lo fora da lista de relacionados porque este tipo de comportamento pode contagiar.

Filipe Luís

Camisa 9 foi titular do Flamengo em apenas dois dos últimos cinco jogos. No duelo de ontem, Plata e Bruno Henrique se revezaram entre a ponta e o comando do ataque, com Luiz Araújo pela direita. Foi por este setor do campo, inclusive, que saiu o primeiro gol rubro-negro após belo chute de Araújo.

Plata também foi fundamental jogando como "camisa 9", mas saindo bastante da posição. Na jogada do primeiro gol, o equatoriano saiu de dentro da grande área para receber a bola no meio de campo, voltou para o ataque e inverteu a jogada para o lado direito como um armador, para que a bola sobrasse com Luiz Araújo.

O camisa 50 fez essa mesma função contra o Bayern de Munique no Mundial de Clubes, quando o meia Gerson ocupou o lugar de Bruno Henrique. O ex-camisa 8 do Flamengo, inclusive, marcou um dos gols na derrota do elenco brasileiro por 4 a 2 para os alemães.

Bruno Henrique também já fez a função de centroavante. O camisa 27 é veloz e vai bem em disputas pelo alto, já marcou sete gols no ano, um deles contra o Chelsea, no Mundial.

Juninho é o outro centroavante de ofício do elenco, mas tem sido pouco utilizado por Filipe Luís e tem futuro indefinido. Ele foi titular pela última vez em 22 de abril, no empate sem gols contra a LDU, pela Copa Libertadores.

Wallace Yan é um dos destaques do Flamengo neste ano e, ainda que atue pelas beiradas do campo, não deixa de ser opção entre os 11 iniciais. O jovem é considerado revelação da equipe rubro-negra, com dois gols marcados saindo do banco de reservas no Mundial de Clubes, contra Chelsea e Los Angeles FC, na fase de grupos, além do tento contra o São Paulo no último sábado, também iniciando o jogo fora dos titulares.

Everton Cebolinha e Michael são as outras opções de atacantes do elenco, mas que atuam majoritariamente pelas pontas. Uma eventual entrada deles abriria espaço para que Plata e Bruno Henrique joguem centralizados.