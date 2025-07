Como destinos de João Pedro e Pedro se cruzam na seleção e viraram opostos

Do UOL, no Rio de Janeiro

Um foi campeão do Mundial de Clubes. O outro, detonado publicamente pelo próprio treinador e com futuro em xeque.

O passado não tão distante da seleção brasileira foi o ponto de encontro dos destinos de Pedro e João Pedro, dois centroavantes brasileiros que dominaram o assunto no futebol neste fim de semana.

Qual foi o enredo?

Era uma vez uma convocação de Dorival Júnior. Em setembro de 2024, o Brasil enfrentaria Equador e Paraguai.

Pedro seria titular, uma tacada inesperada do técnico, enquanto pensava-se que ele apostaria em Endrick.

Mas no treino da antevéspera do jogo, Pedro rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo. O corte foi inevitável.

Quem foi chamado para o lugar? João Pedro, ainda atacante do Brighton.

A guinada

Ontem, Pedro foi alvo de uma dura entrevista do técnico Filipe Luís, no Flamengo.

Desde a lesão, jamais recuperou o ritmo de jogo, embora esteja clinicamente 100% recuperado — em uma velocidade até surpreendente.

Agora, virou alvo de questionamento pelo comportamento nos treinos e no ambiente do Fla. Algo que Filipe Luís disse que "beirou o ridículo" durante a última semana, tanto que Pedro não foi relacionado para enfrentar o São Paulo, pelo Brasileirão.

Hoje, João Pedro foi campeão mundial de clubes com o Chelsea. E como um dos protagonistas da final diante do Paris Saint-Germain.

Recém-contratado pelo clube inglês por 60 milhões de libras (R$ 444 milhões), ele fez o terceiro gol do passeio do Chelsea por 3 a 0 sobre o atual campeão da Champions League.

João Pedro tem um início avassalador pelo Chelsea, até porque já tinha feito dois gols diante do Fluminense, na semifinal.

Valorizado, já aparece como um nome provável na próxima convocação de Carlo Ancelotti para a seleção, após ser preterido na primeira lista do italiano pelo Brasil.

Pedro, na teoria, é o melhor centroavante em atividade no futebol brasileiro. Mas o desentendimento no Flamengo e a falta de espaço fazem o cenário ser justamente o oposto.