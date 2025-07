Com um a mais, Remo busca empate com Chapecoense e dorme no G4 da Série B

Neste domingo, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Remo visitou a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó, e empatou por 1 a 1, com um jogador a mais desde os 28 minutos do segundo tempo, após a expulsão de Bruno Matias. Apesar do gol Rafael Carvalheira, Luan Martins deixou tudo igual.

Com o resultado, o Remo chegou a 25 pontos e, assim, dorme no G4 da competição. Porém, o Avaí, atualmente em quinto, com 24 conquistados, entra em campo nesta segunda-feira. Já a Chapecoense, que vinha de vitória sobre o Operário, alcançou 23 somados, em sexto lugar, e desperdiçou a oportunidade de entrar na zona de acesso à Série A.

O Remo retorna aos gramados na próxima quinta-feira (17), contra o Novorizontino, no Mangueirão, pela 17ª rodada da competição nacional. Desta vez a partida será realizada às 21h35. Já no domingo (20), a Chapecoense encara o América-MG, também pela 17ª rodada da Série B. A bola rola às 18h30, no Estádio Independência.

O gol da Chapecoense foi marcado logo no primeiro minuto da etapa final. Rafael Carvalheira recebeu o cruzamento baixo de Maílton e completou ao fundo das redes.

Aos 28, Bruno Matias foi expulso após revisão do VAR. Assim, a Chapecoense não conseguiu segurar a vantagem. Com assistência de Régis, Luan Martins apareceu aos 50 minutos para deixar tudo igual.