Com show de Palmer e João Pedro, Chelsea atropela PSG e é campeão do Mundial

O Chelsea é o primeiro campeão da Copa do Mundo de Clubes da Fifa! Neste domingo, o clube inglês venceu o Paris Saint-Germain por 3 a 0, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei, nos Estados Unidos. Cole Palmer, duas vezes, e João Pedro marcaram os gols dos Blues.

Com o resultado, o Chelsea encerra a temporada com dois títulos. A equipe do técnico Enzo Maresca também conquistou a Liga Conferência da Uefa. O PSG, por sua vez, tinha o sonho de se despedir com quatro títulos, mas ficou apenas com Campeonato Francês, Copa da França e Liga dos Campeões.

Na Copa do Mundo de Clubes, que viveu sua primeira edição neste ano, o Chelsea disputou sete partidas, com seis vitórias e uma derrota. O único revés foi para o Flamengo, ainda na fase de grupos. Os cariocas aplicaram 3 a 1. No mata-mata, os ingleses eliminaram o Palmeiras nas quartas de final (2 a 1) e o Fluminense na semifinal (2 a 0).

Já o Paris Saint-Germain havia perdido apenas para o Botafogo até então. Os alvinegros superaram os franceses por 1 a 0 na fase de grupos. Ao todo, o PSG somou cinco triunfos e dois reveses no torneio.

O jogo

Contrariando as expectativas de muitos torcedores, o Chelsea começou a partida partindo para cima e encurralando o PSG. Com sete minutos, João Pedro achou Palmeiras sozinho após boa troca de passes. O meia bateu colocado e tirou tinta da trave.

Apesar do erro inicial, a tarde era mesmo de Cole Palmer. Aos 20, Nuno Mendes perdeu para Gusto, que invadiu a área e foi travado por Beraldo. No rebote, Palmer dominou, ajeitou para a canhota e finalizou no cantinho, sem chances para Donnarumma.

Nove minutos depois, o Chelsea ampliou praticamente da mesma forma. O meia inglês foi acionado em velocidade, puxou para o meio e, com frieza, arrematou no mesmo canto.

Já com o relógio marcando 42 minutos, foi a vez de Palmer ser garçom. O garoto enfiou ótimo passe para João Pedro, que saiu cara a cara com Donnarumma. O atacante brasileiro, então, tocou de cavadinha para anotar o terceiro dos Blues.

2º tempo

Na volta do intervalo, o PSG tentou correr atrás do prejuízo. Com dois minutos, Kvaratskhelia fintou Gusto e chutou para a defesa de Sánchez. O goleiro voltou a trabalhar instantes depois, desta vez em arremate à queima roupa de Dembélé.

O arqueiro fez mais uma grande intervenção aos 13. Vitinha arriscou de muito longe e viu o rival desviar a bola com a ponta dos dedos.

O Chelsea respondeu aos 22. Delap, que havia acabado de entrar, disparou pelo meio e buscou o ângulo. Donnarumma se esticou e fez linda defesa.

A partir de então, o embate esfriou em Nova Jérsei. Os ingleses passaram a administrar o resultado para garantir o troféu. A vida dos franceses, aliás, ficou ainda mais difícil quando João Neves foi expulso depois de puxar o cabelo de Cucurella, aos 40.