Com Piquerez e Mauricio, Palmeiras treina no Allianz de olho no Mirassol

Neste domingo, no Allianz Parque, o Palmeiras avançou em sua preparação para enfrentar o Mirassol, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), na casa do Verdão.

Após ativação e aquecimento, o elenco realizou trabalhos de saídas de bola e movimentações específicas, ambos sob o comando de Abel Ferreira. O lateral esquerdo Piquerez, recuperado de cirurgia dentária, trabalhou integralmente.

Já o meia Mauricio, que passou por procedimento no ombro, vem participando das atividades de forma gradativa. Por outro lado, o lateral-direito Giay e o zagueiro Murilo, que seguem como baixas para o treinador português, cumprem seus respectivos cronogramas junto ao Núcleo de Saúde e Performance.

O Alviverde é, atualmente, o quarto colocado do Brasileirão. A equipe de Abel entrará em campo com duas rodadas a menos que a maioria dos clubes. Isso porque teve um jogo adiado antes do Mundial e o da rodada deste fim de semana foi postergado pelo CBF.