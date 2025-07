Com Lucas em campo, São Paulo se reapresenta após derrota

O elenco do São Paulo voltou a treinar na manhã deste domingo no CT da Barra Funda, um dia depois da derrota para o Flamengo, no Maracanã, na retomada do Brasileirão 2025.

O foco do Tricolor está no próximo compromisso, diante do Red Bull Bragantino, visando fugir das últimas colocações da competição nacional. A partida acontece na quarta-feira, em Bragança Paulista.

Os jogadores do São Paulo foram divididos na atividade deste domingo. Aqueles que atuaram por mais tempo na capital carioca realizaram trabalhos regenerativos na parte interna do CT.

São Paulo: atividade no campo

O resto do grupo são-paulino foi a campo, inclusive o atacante Lucas Moura, que não enfrentou o Flamengo. Primeiro, os atletas fizeram exercícios de força e velocidade.

O técnico Hernán Crespo também comandou trabalhos de enfrentamentos e de finalizações. Na sequência, houve uma movimentação em campo reduzido.

Nesta segunda-feira, o São Paulo irá treinar a partir das 10 horas, no CT da Barra Funda.