Colapso defensivo custa título e melhor defesa do Mundial ao PSG

O Paris Saint-Germain amargou um dia terrível na final do Mundial de Clubes da Fifa. A derrota por 3 a 0 para o Chelsea teve efeito duplo para o campeão da Champions League: a perda do título e da condição de melhor defesa da competição nos EUA.

Até o duelo decisivo, o PSG havia sofrido apenas 1 gol no Mundial de Clubes, marcado por Igor Jesus, na derrota para o Botafogo na fase de grupos. Nos outros 5 jogos do torneio, o time de Paris não foi vazado.

Apagão no PSG

Diante do Chelsea, o PSG sofreu 3 gols no intervalo de 21 minutos na etapa inicial. O colapso defensivo ocorreu justamente no dia em que o time escalou uma dupla de zaga 100% brasileira. Marquinhos teve a companhia do ex-são-paulino Beraldo no setor.

Em 2025, o PSG havia sofrido 3 gols em uma mesma partida em duas oportunidades. A última vez aconteceu no dia 24 de abril, na derrota para o Nice pelo Campeonato Francês.

Um pouco antes, no dia 15 de abril, o PSG perdeu para o Aston Villa por 3 a 2 em duelo pela Champions League.