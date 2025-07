Cinco gols, reviravoltas e classificação: relembre o último duelo entre Palmeiras e Mirassol

Palmeiras e Mirassol voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marca o reencontro das equipes após um confronto movimentado pelo Campeonato Paulista deste ano.

Na ocasião, no dia 10 de março, o Verdão visitou o Mirassol no Estádio José Maria de Campos Maia, venceu por 3 a 2 e garantiu classificação às quartas de final do Estadual. Flaco López, Raphael Veiga e Allan marcaram os gols do time comandado por Abel Ferreira, enquanto Iury Castilho e Léo Gamalho balançaram as redes para os donos da casa.

Além da vitória, o Palmeiras contou com o tropeço da Ponte Preta diante do Red Bull Bragantino para avançar no torneio. Com 23 pontos, a equipe terminou a primeira fase na segunda colocação do Grupo D, atrás do São Bernardo apenas nos critérios de desempate.

O placar foi aberto aos 33 minutos do primeiro tempo. Após finalização de Estêvão, o goleiro Alex Muralha deu rebote, e Flaco López apareceu livre para empurrar para o fundo da rede. O Mirassol reagiu pouco depois, aos 43. Em boa jogada pela direita, Lucas Ramon deu passe de calcanhar para Iury Castilho, que finalizou forte, sem chances para Weverton, e empatou o duelo.

Ainda antes do intervalo, os mandantes quase viraram com Chico Kim, que acertou o travessão em chute da entrada da área. Na volta para o segundo tempo, o Palmeiras retomou a vantagem logo aos dois minutos. Estêvão cobrou escanteio pela direita e a bola sobrou para Raphael Veiga, que pegou de primeira e marcou um belo gol.

O Mirassol voltou a igualar o marcador aos 35 minutos. Após jogada em velocidade, Clayson cruzou rasteiro da direita e Léo Gamalho apareceu na área para finalizar no contrapé de Weverton. Aos 41, o Verdão marcou o gol da classificação. Vanderlan cruzou pela esquerda e encontrou Allan livre. A Cria da Academia cabeceou firme e deu números finais ao jogo: 3 a 2.

Na sequência do Paulistão, o Palmeiras superou o São Bernardo nas quartas de final e eliminou o São Paulo nas semifinais, mas acabou derrotado pelo Corinthians na grande decisão. Já o Mirassol parou nas quartas ao ser eliminado justamente pela equipe alvinegra.