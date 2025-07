Chelsea x PSG na final hoje (13) do Mundial de Clubes: horário e onde assistir

Chelsea e PSG decidem hoje, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, quem fica com a taça da Copa do Mundo de Clubes.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

PSG chega como favorito para coroar temporada perfeita. Franceses eliminaram Bayern de Munique e golearam o Real Madrid na semifinal.

Chelsea cresceu no mata-mata e deixou brasileiros pelo caminho. Campeão da Conference, o time inglês eliminou Palmeiras e Fluminense.

Chelsea x PSG -- Mundial de Clubes