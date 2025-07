Chelsea vence PSG com gols de Palmer e João Pedro e conquista o título da Copa do Mundo de Clubes

Por Fernando Kallas

EAST RUTHERFORD, Nova Jersey (Reuters) - Cole Palmer teve uma atuação magistral e liderou o Chelsea em campo contra o Paris Saint-Germain, neste domingo, em uma vitória por 3 x 0 do time inglês na final da Copa do Mundo de Clubes, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

O meia-atacante inglês marcou dois gols e deu uma assistência para João Pedro em uma exibição de gala na primeira decisão do torneio reformulado.

O PSG, atual campeão europeu, saiu de campo atordoado e com 10 homens, após a expulsão de João Neves.

O Chelsea marcou o primeiro gol aos 22 minutos, quando o lateral do PSG Nuno Mendes perdeu a bola para Malo Gusto. Embora seu chute inicial tenha sido bloqueado por Mendes, Gusto pegou o rebote e encontrou Palmer sem marcação no meio da área, e o camisa 10 acertou um belo chute rasteiro no cantinho esquerdo.

Palmer dobrou a vantagem após a pausa de hidratação aos 30 minutos com um gol de qualidade sublime. Ao receber um passe preciso de Levi Colwill, ele cortou para dentro antes de fingir um passe para enganar um zagueiro e chutar novamente no canto inferior esquerdo.

Em seguida, Palmer virou o assistente e encontrou João Pedro, que venceu a armadilha do impedimento e finalizou lindamente por cima do goleiro Gianluigi Donnarumma.

O infortúnio do PSG ficou completo quando João Neves foi expulso por puxar o cabelo de Marc Cucurella nos minutos finais.