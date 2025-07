Brasileirão: Ceará vence clássico no Castelão e afunda Fortaleza no Z4

O Ceará levou a melhor no Clássico-Rei deste domingo, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com mando do Fortaleza na Arena Castelão, o Vozão venceu por 1 a 0. O gol foi de Galeano.

Com o resultado, o time alvinegro aparece na nona colocação, com 18 pontos.

Já o Leão segue na zona de rebaixamento, em 18º, com 10 pontos, um a menos que o Santos, primeiro time fora do Z4.

O Ceará volta a campo na quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), quando recebe o Corinthians, pela 14ª rodada da Série A.

O Fortaleza, por sua vez, teve o seu jogo da próxima rodada adiado e só entra em ação novamente no sábado, contra o Bahia, em casa, às 16 horas, pela 15ª rodada do torneio

O jogo

A primeira etapa foi sem grandes emoções na Arena Castelão. A melhor chance foi aos 17 minutos, do Ceará. Após cruzamento de Pedro Henrique, Pedro Raul esticou o pé e desviou por cima da meta.

Na volta do intervalo, o jogo ficou mais aberto e não demorou para a rede balançar. Com 11 minutos, Pedro Henrique ganhou um presente da defesa do Fortaleza, costurou a marcação e tocou para Pedro Raul. O atacante dominou girando para cima do goleiro Brenno, que até conseguiu o desvio, mas Galeano ficou com o gol aberto para colocar o Vozão na frente.

Aos 24, o time alvinegro teve uma chance de ouro de ampliar. Fernandinho recebeu ótimo passe de Galeano e saiu cara a cara com Brenno. O atacante, contudo, finalizou mal e mandou para fora.

Nos minutos finais, o Fortaleza se lançou para o ataque para tentar salvar a noite. A equipe do técnico Vojvoda, entretanto, teve muitas dificuldades para levar perigo. Assim, o clássico terminou com triunfo dos visitantes.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0 X 1 CEARÁ

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 13 de julho de 2025 (domingo)

Horário: 20h30

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Lucas Sasha, Brítez (Fortaleza); Pedro Henrique, Fabiano Souza, Pedro Raul (Ceará)

GOL: Galeano, aos 11 do 2ºT (Ceará)

FORTALEZA: Brenno; Brítez, Kuscevic, Mancha (Diogo Barbosa) e Ávila; Martínez (Calebe), Matheus Pereira, Lucas Sasha (Marinho) e Breno Lopes (Allanzinho); Pochettino e Lucero (Deyverson). Técnico: Juan Vojvoda

CEARÁ: Bruno Ferreira; Matheus Bahia, Willian Machado, Marllon e Fabiano Souza (Rafael Ramos); Mugni (Lourenço), Dieguinho e Sobral (Richardson); Pedro Henrique (Fernandinho), Pedro Raul e Galeano (Bruno Tubarão). Técnico: Léo Condé