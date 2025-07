CazéTV supera a Globo e vai transmitir todos os jogos da Copa de 2026

A CazéTV anunciou que adquiriu os direitos de transmissão de todos os jogos da Copa do Mundo de 2026. A emissora do streamer Casimiro, deste modo, supera o grupo Globo, que tem os direitos de metade dos 104 jogos, incluindo as partidas da seleção brasileira.

Copa na CazéTV

"Do nosso jeito, da forma que a gente acredita, democratizando o acesso ao esporte de alta qualidade, os melhores, os maiores eventos", disse Casimiro durante o aquecimento da grande final da Copa do Mundo de Clubes entre Chelsea e Paris Saint-Germain.

A CazéTV inaugurou seu canal na Copa do Mundo de 2022 com a transmissão de um jogo por dia. Depois, transmitiu Copa Feminina, Eurocopa, Jogos Olímpicos de Paris, além de Campeonato Paulista e Brasileirão.

Em 2022, a CazéTV nasceu fazendo 1 jogo por dia. Graças a vocês, em 2026 faremos TODOS os jogos da Copa do Mundo FIFA. E todos... do Nosso Jeito.



Agora é oficial: A COPA DO MUNDO FIFA 2026 É NOSSA!#CopaNaCazéTV pic.twitter.com/mRAkUpOnwJ -- CazéTV (@CazeTVOficial) July 13, 2025

"Nós admiramos muito os autênticos, os corajosos, os que não se conformam. O futebol brasileiro tem esse DNA e encanta o mundo com um talento e um estilo de jogo que não é preso a regras nem a uma tática estática. Essa é uma analogia que gostamos de fazer e de convidar os fãs a viverem também fora do esporte. Dá pra ser campeão jogando do jeito de cada um, as coisas não precisam ser como sempre foram. Dá mais trabalho, mas dá mais alegria também", disse Fabio Medeiros, head de conteúdo da CazéTV.