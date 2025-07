Campeão pelo Chelsea revela inspiração em Neymar: 'Nunca houve um igual'

Campeão do Mundial de Clubes com o Chelsea, o atacante português Pedro Neto revelou inspiração em Neymar e exaltou o camisa 10 do Brasil.

O que aconteceu

O camisa 7 destacou o estilo de jogo do craque brasileiro e colocou o atleta como incomparável. Pedro Neto foi um dos destaques da equipe inglesa na conquista do torneio internacional.

O Neymar sempre foi uma referência devido ao futebol que joga. Em termos técnicos, talvez nunca houve um igual. A maneira que ele joga com os dois pés, a maneira que chuta. Sem dúvidas, foi uma grande inspiração para mim. Pedro Neto, à CazéTV

O português falou também sobre a chegada de Estêvão ao Chelsea, assumiu que não conhece muito o brasileiro, mas percebeu a qualidade do jovem de 18 anos no confronto contra o Palmeiras.