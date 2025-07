Campeão em Wimbledon, Sinner ressalta rivalidade com Alcaraz: 'Derrota dura em Paris'

Cinco semanas depois de levar uma dolorosa virada na final de Roland Garros, o italiano Jannik Sinner conseguiu dar o troco e venceu o espanhol Carlos Alcaraz por 3 sets a 1 na decisão de Wimbledon neste domingo para conquistar seu primeiro título no Grand Slam inglês. O número um do mundo fez questão de ressaltar a rivalidade com o espanhol como fator decisivo para a melhora de seu jogo.

"É muito emocional, porque sofri uma derrota muito dura em Paris", afirmou Sinner durante a cerimônia de premiação. "Mas, no fim das contas, não importa como você vence ou perde em torneios importantes, você só precisa entender o que fez de errado e tentar trabalhar nisso, e foi exatamente isso que fizemos", completou o novo campeão de Wimbledon.

Segundo ele, aceitar a derrota e continuar trabalhando foi um dos motivos para mudar o resultado em Londres. "Sou muito grato por estar saudável e ter ótimas pessoas ao meu redor, e segurar este troféu significa muito", afirmou Sinner, que agradeceu o espanhol. "É muito difícil jogar contra você, mas temos um relacionamento incrível dentro e fora das quadras, apenas tentamos nos desenvolver. Para isso precisamos das melhores equipes do mundo. Você vai segurar este muitas vezes. Você já tem dois."

Campeão em 2023 e 2024, Alcaraz disse estar feliz por Sinner e afirmou que a rivalidade também o faz progredir. "Estou muito feliz por poder construir um ótimo relacionamento fora das quadras, mas também uma boa rivalidade dentro delas. Isso me faz melhorar a cada dia, então muito obrigado e parabéns", afirmou o vice-líder do ranking.

Na Era Aberta, a partir de 1968, somente Sinner e Alcaraz conseguiram repetir o feito de Roger Federer e Rafael Nadal, que se encontraram nas finais de Roland Garros e Wimbledon na mesma temporada. Além disso, Sinner e Alcaraz dividiram os títulos dos últimos sete Grand Slams.