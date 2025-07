Caçador! Valter Walker revela que quebrou pé de rival em finalização no UFC Nashville

Valter Walker pode considerar trocar seu apelido no meio do MMA profissional. Conhecido atualmente como 'The Clean Monster', o peso-pesado tem abraçado, cada vez mais, a alcunha de 'Caçador de Pés'. E não é para menos. Afinal de contas, são três vitórias via finalização seguidas com o mesmo ataque: chave de calcanhar. Na última delas, inclusive, no UFC Nashville deste sábado (12), o brasileiro revelou que chegou a quebrar o pé de seu adversário, Kennedy Nzechukwu.

Em entrevista ao canal do 'UFC Brasil' após o confronto, Valter se autointitulou o caçador de pés da divisão até 120 kg. Com seu estilo irreverente, o carioca de 27 anos relembrou o momento da vitória contra o rival nigeriano. Segundo o próprio, a finalização estava tão justa que ele sentiu que o pé de Kennedy acabou quebrando com a pressão da chave de calcanhar - antes mesmo do árbitro intervir para interromper o combate.

"Rapazeada, eu falei para vocês que iria pegar o pé. Sou o caçador de pé. Só precisava de um tiro e foi assim: 'Boom!' Foi o que aconteceu, o caçador de pés está aqui. O pé dele deu uma quebrada. Mas não foi de maldade. Quem me conhece sabe que sou bom de coração. Peguei o pé dele e ele deu um tapa e achou que eu iria soltar. Aí eu fui e meti marcha, quebrei mesmo. Aí ele gritou, bateu mais vezes e o juíz parou (a luta). Estou evoluindo, vou voltar para a Rússia e continuar treinando. Marcha na carreta e chave de pé no capeta", declarou o peso-pesado brasileiro.

Performance da Noite

Além de emplacar sua terceira vitória seguida no UFC Nashville e se consolidar como um prospecto promissor entre os pesos-pesados, Valter Walker ainda voltou de bolso cheio para a casa. Afinal de contas, seu desempenho contra Kennedy Nzechukwu no evento foi devidamente reconhecido e recompensado com o bônus de 'Performance da Noite', no valor de 50 mil dólares (R$ 280 mil).

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok