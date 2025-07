Brasileira Marta pondera sobre maternidade e sonho da Copa do Mundo de 2027

(Reuters) - A atacante brasileira Marta, de 39 anos, disse que "ainda é cedo para dizer" se jogará a Copa do Mundo de 2027 em casa, já que a seis vezes eleita Jogadora do Ano da FIFA considera a possibilidade de equilibrar o sonho de ser mãe com o prolongamento da carreira.

Marta disse ao Esporte Espetacular da Globo neste domingo que, embora jogar no torneio continue sendo uma possibilidade, seu desejo de ter um filho poderia decidir seu futuro.

"Não sei se ainda estarei jogando em 2027 ou se estarei em forma", disse Marta.

"É muito cedo para dizer que definitivamente vou jogar, ainda tenho um desejo muito forte de ser mãe. Então, talvez eu acorde um dia e decida ligar para o meu médico para ver se ainda é possível. Se for, então tchau, tenho que ir", acrescentou ela.

A veterana atacante, que participou de seis Copas do Mundo sem conquistar o título, acrescentou que, independentemente de sua participação, ela espera que o Brasil tenha um torneio memorável.

"Espero que o Brasil possa manter sua tradição de fazer uma bela festa, aproveitar o momento e receber as pessoas calorosamente. Essa competição é única para o nosso continente e para a América do Sul."

Com seu contrato com o Orlando Pride, time da Liga Nacional de Futebol Feminino, em vigor até 2026, Marta está atualmente concentrada em ajudar o Brasil a vencer a Copa América.

"O Brasil é o favorito, e nós sabemos disso. Sabemos da nossa responsabilidade de trazer o título para casa. Mas não adianta ser o favorito se não tivermos um bom desempenho e não fizermos as coisas acontecerem em campo", acrescentou.

O Brasil, no Grupo B, iniciará sua campanha na Copa América contra a Venezuela neste domingo, buscando seu nono título.

(Reportagem de Angelica Medina na Cidade do México)