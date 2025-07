Brasil vence a Venezuela na estreia da Copa América feminina

O Brasil venceu a Venezuela por 2 a 0 neste domingo, pela primeira rodada do Grupo B da Copa América feminina, no Estádio Chillogallo, em Quito, no Equador. Os gols do triunfo brasileiro foram marcados por Amanda Gutierres e Duda Sampaio.

Com o resultado, a seleção brasileira conquistou seus primeiros três pontos na competição e pulou para a segunda posição do grupo B. Já a Venezuela amargou a derrota e ainda não somou pontos, aparecendo na quarta posição da chave.

O Brasil volta a campo nesta quarta-feira, contra a Bolívia. A bola rola às 18h (de Brasília). No mesmo dia, às 21h, a Venezuela enfrenta o Colômbia. Ambos os duelos acontecem no Estádio Chillogallo.

Brasil x Venezuela

A seleção brasileira abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo. Gio recebeu livre de marcação pela direita e cruzou para Amanda Gutierres, que apenas empurrou para o fundo das redes.

Já aos 43 minutos da etapa complementar, Duda Sampaio recebeu escorada de Gio e bateu cruzado para ampliar a vantagem no marcador.