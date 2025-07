Brasil Tennis Classic começa nesta segunda no Clube Pinheiros

Começa nesta segunda-feira o Brasil Tennis Classic Ano VII, ITF W35 no Esporte Clube Pinheiros, na capital paulista. O torneio profissional feminino distribui total de US$ 35 mil (aproximadamente R$ 194 mil) em premiações e pontos no ranking WTA.

A competição terá início às 10h com a disputa da primeira rodada do qualifying e os jogos seguem durante todo o dia. A entrada para o Brasil Tennis Classic é gratuita, mas precisa resgatar ingressos no site https://appticket.com.br/ecp sempre a partir das 10h do dia anterior ao jogo. O número de ingressos é limitado.

Muitas atletas já se encontram treinando no Clube Pinheiros para a estreia de amanhã, entre elas Carolina Xavier Laydner, tenista catarinense de 20 anos, que chegou antes para se preparar bem.

"Joguei pouquíssimo em São Paulo e nunca tinha jogado no Pinheiros, mas sempre ouvi coisas muito boas. O clube é lindo, as quadras são ótimas, tudo muito organizado. Estou ansiosa para jogar. Vim antes pra São Paulo, tenho treinado bastante há alguns dias e gosto da bolinha desse torneio. Estou me sentindo bem em quadra, então as expectativas são boas", disse.

Além de Carolina, outras 15 brasileiras devem disputar uma das oito vagas na chave oferecidas no qualifying que se encerra na terça-feira, mesmo dia em que acontecem as primeiras partidas da chave principal.

A campeã do Brasil Tennis Classic vai receber US$4.612,00 (R$ 25.651) em prêmios e 35 pontos no ranking mundial.