Brasil encerra primeira fase da Liga das Nações feminina com vitória sobre o Japão

A Seleção Brasileira de vôlei feminino encerrou a primeira fase da Liga das Nações com vitória sobre o Japão, na manhã deste domingo, em Chiba, no Japão. O Brasil venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/18 e 25/20.

Com o resultado, a Seleção Brasileira garantiu pelo menos a 2ª posição na primeira fase da Liga das Nações, com 31 pontos, e torce por tropeço da Itália, que joga ainda neste domingo às 11 horas (de Brasília), para terminar na liderança da competição. Essa foi a oitava vitória seguida e a 11ª em 12 jogos da equipe do técnico José Roberto Guimarães. Por outro lado, o Japão fica na 3ª colocação, com 27 pontos conquistados.

Com a vaga assegurada nas quartas de final da Liga das Nações, a Seleção Brasileira volta à quadra no dia 23 de julho, quarta-feira, em Lódz, na Polônia.

Que vitória! ??? A seleção feminina encerrou a fase classificatória com uma grande atuação e resultado positivo por 3 sets a 0 contra o Japão, em Chiba. O resultado garantiu o segundo lugar geral para as brasileiras na fase classificatória. ? pic.twitter.com/8hYMh0GkTL ? Vôlei Brasil (@volei) July 13, 2025

O Brasil foi superior durante todo o primeiro set e chegou a ter nove pontos de vantagem sobre as japonesas, até fechar a parcial, sem sustos, em 25 a 17.

No segundo set, a seleção do Japão equilibrou o confronto e até assumiu a liderança em alguns momentos. Com tranquilidade, o Brasil reassumiu a ponta e conseguiu abrir vantagem no placar. No controle do set, as brasileiras fecharam em 25 a 18.

Na parcial seguinte, a Seleção Brasileira voltou a dominar o jogo e não deu chances às japonesas. Mesmo sem abrir uma grande diferença no placar e sofrendo quatro pontos seguidos das adversárias, que deixaram o marcador em 15 a 14, o Brasil não se abalou e seguiu para fechar o set em 25 a 20 e garantir a vitória.

Julia Bergmann foi o destaque do Brasil na partida, com 15 pontos marcados. Pelo lado do Japão, Mayu Ishikawa foi a maior pontuadora, com 12.