Borbas diz que foi agredido por Garro após Corinthians x Bragantino: "Fica no campo"

Autor do gol da vitória do Red Bull Bragantino sobre o Corinthians, neste domingo, na Neo Química Arena, o atacante Thiago Borbas alega ter sido agredido pelo meia argentino Rodrigo Garro após a partida.

Borbas diz que Garro lhe deu um golpe pelas costas ao término do jogo, no túnel que dá acesso ao campo. Ele passou pela zona mista e garantiu à imprensa que houve a agressão, mas evitou entrar em detalhes. O uruguaio disse que o episódio "fica no campo".

"Teve, teve sim [a agressão]. Mas, fica no campo. Isso aí faz parte do campo. Ele sabe o que aconteceu, que fez um ato de covardia. Fica no campo", afirmou o atleta.

"Deu um empurrão. Faz parte. Estava de costas, e ele veio por trás. Por isso falei que foi covardia. Estava quente, acontece. Faz parte do jogo. Fica no campo, a gente se reencontrará novamente", acrescentou.

O Bragantino não possui registros da confusão e avalia o caso. O registro de um Boletim de Ocorrência (BO), porém, é visto como pouco provável.

A reportagem da Gazeta Esportiva procurou o Corinthians, que, por ora, não irá se manifestar sobre o assunto. Caso o clube se pronuncie, a matéria será atualizada.

O jogo entre Corinthians e Bragantino foi marcado por tumultos. Além da suposta briga citada por Borbas, houve uma discussão entre jogadores dos dois times após o término do primeiro tempo, também na saída para o vestiário.

O Timão foi derrotado por 2 a 1, com direito a um gol no último lance. A equipe de Bragança Paulista abriu o placar no primeiro tempo, com um gol de Sasha, em um pênalti polêmico, mas Cacá deixou tudo igual. Nos acréscimos da etapa final, Thiago Borbas decretou a vitória dos visitantes.

Com o resultado, o time do Parque São Jorge caiu para o 11º lugar da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos. Do outro lado, o Massa Bruta pula para a terceira posição, com 16.

O próximo compromisso do Corinthians está marcado para esta quarta-feira. A equipe enfrenta o Ceará, na Arena Castelão, a partir das 19h30 (de Brasília). A partida é válida pela 14ª rodada do Brasileirão.

O Bragantino volta a campo no mesmo dia. O time do interior paulista recebe o São Paulo, às 21h30.