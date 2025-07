Beraldo quer deixar o PSG por mais tempo de jogo, diz jornal

Ex-São Paulo, o zagueiro Beraldo buscou seus empresários para possível saída do PSG em busca de espaço, disse o L'Équipe.

O que aconteceu

Segundo o jornal, o defensor buscou sua diretoria durante o Mundial de Clubes para saída imediata. Com Beraldo entre os 11 titulares, PSG foi vice-campeão da competição neste domingo, após ter sido derrotado pelo Chelsea por 3 a 0.

Beraldo fez 38 jogos na última temporada, 29 deles como titular ao lado do capitão Marquinhos ou do equatoriano Pacho. Contra a equipe inglesa na decisão deste domingo, fez dupla com o veterano compatriota.