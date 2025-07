Artilheiro, Lionel Messi tem mais participações em gols do que jogos pela MLS em 2025

O Inter Miami venceu o Nashville SC, neste sábado, por 2 a 1, pela Major League Soccer (MLS), no Lockhart Stadium. Autor dos dois gols da vitória, o craque Lionel Messi soma 22 participações diretas pela competição nesta temporada.

Em apenas 16 jogos disputados, o argentino balançou as redes 16 vezes e distribuiu seis assistências. Além disso, segundo dados do Sofascore, Lionel Messi também deu 39 passes decisivos, completou 61 dribles e precisou de somente 63 minutos por jogo para uma participação direta.

Nos últimos seis jogos do Inter Miami pela MLS, Messi marcou 11 gols e deu quatro assistências.

O craque é o artilheiro da liga norte-americana em 2025, ao lado de Sam Surridge, do Nashville SC, e o vice-líder em participações em gols, atrás apenas do dinamarquês Anders Dreyer, do San Diego FC, com 24 envolvimentos diretos.

Lionel Messi na Major League Soccer em 2025: ? 16 jogos

? 16 gols (!)

? 6 assistências

?? 22 participações em gols (!)

? 63 mins p/ participar de gol (!)

? 39 passes decisivos (!)

? 61 dribles certos

? Nota Sofascore 8.41 Mandando nos EUA! ??? pic.twitter.com/DVpTtW4gcu ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) July 13, 2025

Inter Miami x Nashville SC

Neste sábado, Lionel Messi abriu o placar para o Inter Miami ainda no primeiro tempo. Depois do intervalo, Hany Mukhtar deixou tudo igual no placar e o argentino marcou pela segunda vez para decretar a vitória.

Com o resultado, a equipe do técnico Javier Mascherano ocupa a 5ª posição da Conferência Leste da MLS, com 38 pontos conquistados, em 19 jogos. O clube da Flórida tem partidas a menos em relação aos adversários por conta da participação no Mundial de Clubes.

O Inter Miami volta a campo nesta quarta-feira, às 20h30 (de Brasília), quando visita o Cincinnati FC, pela MLS, no TQL Stadium.