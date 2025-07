Arthur Elias projeta estreia da Seleção Brasileira na Copa América feminina diante da Venezuela

A Seleção Brasileira estreia na Copa América feminina neste domingo, às 21 horas (de Brasília), diante da Venezuela, no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito, no Equador. O técnico Arthur Elias falou sobre a partida e destacou o trabalho de Ricardo Belli, ex-Palmeiras, no comando das venezuelanas.

"Conheço o trabalho dele, mas estamos em situações diferentes. Enfrentá-lo em clubes é diferente de enfrentá-lo em uma seleção. Preparei a equipe para possíveis mudanças no sistema de jogo. A Venezuela tem atacantes que finalizam muito bem e meio-campistas experientes, que atuam em boas ligas. É uma seleção perigosa nos contra-ataques e nas bolas paradas. Por isso, é fundamental que a gente se imponha desde o início e mantenha a consistência ao longo do jogo", disse Arthur Elias ao site da CBF.

O Brasil disputa o grupo B da Copa América feminina, junto com Colômbia, Paraguai e Bolívia, além da Venezuela. Maior campeã da história, a Seleção Brasileira busca seu 9º título na competição e o pentacampeonato seguido (2010, 2014, 2018 e 2022).

"Acredito que o ambiente é uma parte importante de uma equipe vencedora. É preciso construir um espaço onde todas se sintam bem. Temos um grupo muito unido, que coopera entre si e carrega a identidade da jogadora brasileira. Vejo que é uma competição desgastante, e não só dentro de campo. Desde a convivência no hotel até o que a CBF tem feito, todos os profissionais da delegação tentam contribuir para criar esse ambiente leve para elas", comentou o treinador.

Arthur Elias também falou sobre o planejamento da delegação para não sentir os efeitos da altitude jogando no Equador. Quito, local da estreia neste domingo, está a quase três mil metros acima do nível do mar. O treinador explicou que o planejamento foi pensado para garantir que as jogadoras consigam superar as dificuldades e manter a alta performance.

"A altitude não muda a característica da Seleção. Imagino que vamos sofrer um pouco, mas acredito que isso traz crescimento. Quando encontramos dificuldades, é preciso fazer o máximo para enfrentá-las, com estratégias que permitam às atletas manter a intensidade, que é a nossa principal característica de jogo", finalizou Arthur Elias.