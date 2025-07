Arsenal encaminha a contratação de atacante inglês Madueke, do Chelsea

O atacante francês Noni Madueke, do Chelsea, deve ir para o Arsenal nesta janela de transferências. O jogador, de 23 anos, está nos Blues desde 2023 e atraiu o interesse dos Gunners, que estão reformulando seu setor ofensivo. O time de Arteta pretende pagar aproximadamente 52 milhões de libras esterlinas (R$ 391 milhões) pelo ponta. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

Com problemas físicos no setor ofensivo na última temporada, os atacantes têm sido um dos principais alvos do Arsenal nesta janela de transferências. Ao longo deste ano, os Gunners chegaram a não ter jogadores de frente à disposição de Arteta.

Assim, surgiu o interesse do Arsenal por Madueke. Com passagem pelas categorias de base do Tottenham, o atacante foi revelado em 2020 pelo PSV, da Holanda. Após três temporadas na equipe, transferiu-se para o Chelsea por 35 milhões de euros (R$ 198 milhões na época).

De volta ao futebol inglês, Madueke nunca se firmou entre os titulares do Chelsea. Em seus dois anos pela equipe londrina, disputou 92 jogos, marcou 20 gols e distribuiu nove assistências.

Por conta disso, o atacante é visto como negociável pela diretoria do Chelsea, que planeja vender jogadores para desinflar o grande elenco da equipe. Atualmente, os Blues contam com 45 atletas à disposição do técnico Enzo Maresca.

Arsenal na janela de transferências

Madueke deve ser o terceiro reforço do Arsenal nesta janela de transferências. Nos últimos dias, a equipe londrina anunciou os meias Zubimendi, ex-Real Sociedad, e Norgaard, que estava no Brentford.

Além de Madueke, o Arsenal também espera anunciar o atacante Viktor Gyokeres, do Sporting. O sueco, de 27 anos, é um dos principais goleadores do futebol europeu. Os Gunners já chegaram a um acordo com o atleta e precisam apenas da aprovação da equipe portuguesa para concretizar a transferência.