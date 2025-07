Arne Slot revela desafio emocional em retorno após morte de Diogo Jota

O técnico do Liverpool, Arne Slot, relatou a dificuldade do elenco e a forte carga emocional no retorno aos treinos após a morte do português Diogo Jota.

O que aconteceu

O treinador revelou uma conversa com o elenco, onde buscava as atitudes mais apropriadas para gerir o grupo após o trágico acidente que tirou a vida do jogador:

O que eu disse aos jogadores é que é muito difícil encontrar as palavras certas porque estamos constantemente debatendo o que é apropriado. O que é apropriado em nossas ações? O que é apropriado no que temos a dizer? Podemos treinar novamente? Podemos rir novamente? Podemos ficar com raiva se houver uma decisão errada?

Arne Slot, técnico do Liverpool.

O Liverpool joga o primeiro amistoso de pré-temporada hoje (13), às 11h, diante do Preston.

Será a primeira vez que os Reds entrarão em campo após o falecimento de Diogo Jota. Está programada uma série de homenagens ao jogador

Eu disse a eles que talvez a melhor coisa que possamos fazer seja lidar com essa situação como Jota faria. E o que eu quis dizer com isso é que o Jota sempre foi ele mesmo, não importava se ele estivesse falando comigo, com seus companheiros de equipe, com a comissão técnica, ele sempre foi ele mesmo. Então, vamos tentar ser nós mesmos também. Se quisermos rir, vamos rir, se quisermos chorar, vamos chorar.

Arne Slot.

O Liverpool adiou o retorno dos atletas aos treinos, justamente em função do velório de Diogo Jota e André Silva, seu irmão.

O clube inglês também decidiu aposentar o número 20, camisa utilizada pelo português durante sua passagem na equipe.

Apesar da carga emocional, Slot afirmou que o clube deve retomar as atividades e voltar ao dia a dia: