Juiz da final do Mundial apitou ouro olímpico e estreia do Brasil em Copa

Imagem: Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images

Do UOL, em São Paulo

O australiano Alireza Faghani será o árbitro da final do Mundial de Clubes entre PSG e Chelsea, hoje, no MetLife Stadium. Ele será auxiliado pelos também australianos Anton Shchetinin e Ashley Beecham.

Quem é Alireza Faghani?

Alireza Faghani é árbitro Fifa desde 2008. Ele vai para a sua segunda final de Mundial de Clubes — em 2015, comandou a vitória do Barcelona sobre o River Plate na decisão.

Faghani apitou a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2022, contra a Sérvia. Ele passou despercebido na vitória da seleção brasileira por 2 a 0. Curiosamente, quatro anos antes, na Copa de 2018, o árbitro também apitou o jogo entre brasileiros e sérvios na fase de grupos daquela edição.

O australiano comandou a final que deu o primeiro ouro olímpico ao futebol masculino brasileiro. Em 2016, ele foi o juiz da vitória da seleção contra a Alemanha, nos pênaltis, no Maracanã.

A final deste domingo será o quarto jogo de Faghani neste Mundial de Clubes. Antes, ele apitou o jogo de abertura — empate entre Inter Miami e Al Ahly por 0 a 0 —, a vitória do Bayern de Munique sobre o Boca Juniors por 2 a 1, na fase de grupos, e a eliminação do Palmeiras para o Chelsea, nas quartas de final.

Árbitro naturalizado

Alireza Faghani nasceu em Kashmar, no Irã. Ele se mudou para a Austrália em 2019 junto com a família e passou a apitar no campeonato local após se consolidar como um árbitro de referência na Ásia.

O desejo de ir para a Austrália começou após Faghani passar mais de um mês no país para apitar uma competição. A oportunidade de colocar o filho em uma faculdade australiana aumentou ainda mais o sonho.

Tive a chance de viajar para a Austrália para arbitrar a Copa da Ásia da AFC [em 2015]. Tive de ficar cerca de 40 dias na Austrália para aquele torneio. Quando falei com alguns amigos que moram na Austrália, senti que morar lá se adequaria melhor à minha situação familiar.

Na época, meu filho estava fazendo o último ano do ensino médio e pensava em fazer faculdade. Minha família recebeu a ideia de migrar para a Austrália de forma muito positiva. Alireza Faghani, ao SBS Persian

Apesar do visto australiano, Faghani seguiu apitando sob a bandeira do Irã até 2023. Só então ele obteve a permissão para representar oficialmente a Austrália nas competições em que fosse chamado.