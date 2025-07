Após vitória no último lance, Rogério Ceni destaca torcida do Bahia: "Mostra que faz a diferença"

O Bahia venceu o Atlético-MG, neste sábado, por 2 a 1, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova. Depois do jogo, Rogério Ceni celebrou o resultado e destacou a força da torcida do Tricolor Baiano.

"Da maneira como foi construído o resultado, faltando sete segundos para acabar o jogo, isso tem um valor agregado com o torcedor fanático. Isso traz a torcida para o próximo jogo, traz a paz espiritual dos jogadores, traz a vontade de vir trabalhar no próximo dia, a vontade de vencer e viver novamente essa situação. Então eu acho que esse é o principal. Com 17 pontos de 21, isso é muito positivo. Isso mostra que o torcedor tem que estar com a gente, tem que estar presente. Nós temos que botar 30, 35, 40, 45 mil pessoas a cada jogo. Claro que é difícil, com três jogos num espaço de seis dias, ninguém tem grana para gastar tanto dinheiro para estar aqui. O torcedor mostra que faz a diferença", disse Rogério Ceni em entrevista coletiva.

?? AQUI É BAHÊAAAAAAAAAA, PAI! Com gol no último lance, Esquadrão vence Atlético-MG por 2 a 1 e sobe para 3º lugar no Brasileirão. Michel Araujo marcou o tento salvador. Luciano Juba havia aberto o placar. Terça é de novo na Fonte, agora CONMEBOL Sudamericana, contra o América... pic.twitter.com/3wVMBlyw2r ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) July 13, 2025

Jogando dentro de casa, o Bahia tem a melhor campanha do Brasileirão, ao lado do Flamengo, com 17 pontos conquistados. Foram sete jogos disputados, com cinco vitórias, dois empates e nenhuma derrota. Em compensação, como visitante, o Bahia somou sete pontos em seis jogos.

Neste sábado, já no segundo tempo, Luciano Juba abriu o placar para o Tricolor Baiano. Já nos acréscimos, Hulk marcou um gol olímpico e empatou para o Atlético-MG. No último lance da partida, Michel Araújo garantiu a vitória para os donos da casa.

Apesar dos elogios à torcida, Rogério Ceni criticou as vaias para o goleiro Marcos Felipe, após o gol sofrido.

"A gente nunca desiste do jogo, por isso não pode vaiar o goleiro. Pode protestar depois, mas durante o jogo não. Ninguém quer tomar gol, sei que é difícil, mas ninguém melhora com vaias durante o momento de tensão. O Hulk teve o mérito e pegou muito bem na bola. Acontece, mas não era merecido. Nós não deixamos de lutar até o final, literalmente até os últimos segundos. Isso mostra a briga, mesmo sem ter um time tão forte fisicamente. Não podemos desistir nunca. O torcedor tem que estar sempre do nosso lado. Acho que a gente não merecia sofrer o gol, seria frustrante o empate", comentou o treinador.

Calendário da Bahia

Com o resultado, o Bahia pulou para a 3ª posição, com 24 pontos conquistados, apenas três atrás do líder Flamengo. Por outro lado, o Atlético-MG ocupa a 8ª colocação, com 20 pontos.

A equipe do técnico Rogério Ceni volta a campo nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o América de Cali, da Colômbia, pela partida de ida do playoff da Copa Sul-Americana, na Arena Fonte Nova.

O jogo de volta acontece no dia 22 de julho, terça-feira, às 21h30, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Santiago de Cali.