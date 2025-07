Amanda Gutierres cita "alívio" com vitória do Brasil na estreia da Copa América feminina

O Brasil venceu a Venezuela por 2 a 0 neste domingo, pela primeira rodada do Grupo B da Copa América feminina, no Estádio Chillogallo, em Quito, no Equador. Autora do primeiro gol da partida, Amanda Gutierres analisou o triunfo da Seleção Brasileira.

"Erramos muito no começo do jogo, acho que isso prejudicou um pouco o nosso desempenho no início. Mas a gente pode fazer o gol, ir mais tranquila para o vestiário e voltar bem. E podemos fazer o gol no final para dar aquele alívio e buscar os três pontos, que é o mais importante. Sabemos que iria ser difícil, tanto pelo adversário quanto pela atitude, mas a gente superou isso e conseguiu sair com os três pontos", disse em entrevista ao SporTV.

"Acho que o professor fala muito da gente ser efetivo, mesmo que seja um pouco difícil jogar aqui, a gente pode ser um pouco efetivo, mesmo errando muito depois. Acho que muitas decisões erradas, mas fomos felizes com isso", acrescentou.

Com o resultado, a Seleção Brasileira conquistou seus primeiros três pontos na competição e pulou para a segunda posição do Grupo B. Já a Venezuela amargou a derrota e ainda não somou pontos, aparecendo na quarta posição da chave.

O Brasil volta a campo nesta quarta-feira, contra a Bolívia. A bola rola às 18h (de Brasília). No mesmo dia, só que às 21h, a Venezuela enfrenta a Colômbia. Ambos os duelos acontecem no Estádio Chillogallo.